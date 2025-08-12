NASTAVAK RAZVOJA /

Najveći talent hrvatskog nogometa dogovorio posudbu, igrat će u ligi petice

Foto: Borna Jaksic/pixsell

Prošlu sezonu briljirao je na posudbi u Westerlou, a sada će igrati stepenicu više

12.8.2025.
10:35
Sportski.net
Borna Jaksic/pixsell
Luka Vušković jedan je od najvećih talenata ne samo hrvatskog nego i europskog nogometa. Od kada je napunio 18 godina, službeno je postao igrač Tottenhama

Prošlu sezonu briljirao je na posudbi u Westerlou, a sada će igrati stepenicu više. Naime, njemački Kicker piše kako je Vušković sve dogovorio s HSV-om za novu posudbu. Još se čeka odobrenje kluba Tottenhama. S tim ne bi trebalo imati problema. Iako je Vušković odigrao neke utakmice na pripremama, jasno je da još nema mjesto u prvoj momčadi Spursa i da je najbolje za njegov razvoj nova posudba.

Ovaj put to bi trebala biti liga petice. HSV se prošle sezone vratio u Bundesligu i sada traže pojačanja, a s Lukom su sve dogovorili. Inače, u HSV-u je Mario Vušković, Lukin stariji brat koji je pod suspenzijom zbog dopinga. 

Luka VuškovićTottenhamHsv
