Sprema se novi rat? Strahuje se da će biti daleko krvaviji, a evo o čemu će ovisiti ishod

Izrael će vjerojatno pokrenuti još jedan rat s Iranom prije prosinca - možda čak i krajem kolovoza, piše Foreign Policy.

Iran očekuje napad i priprema se za njega. U prvom ratu Iran je oprezno odmjeravao snage, prilagođavajući napade projektilima s obzirom na dugotrajni sukob. No u sljedećem okršaju Iran će najvjerojatnije udariti odlučno od početka, želeći poslati jasnu poruku da ga se ne može lako podčiniti izraelskom vojnom dominacijom.

Očekuje se krvaviji sukob nego u prvom ratu

Zbog toga će budući rat vjerojatno biti mnogo krvaviji nego prvi. Ako američki predsjednik Donald Trump popusti izraelskom pritisku i uključi se u sukob, Sjedinjene Države mogle bi se suočiti s punim ratom protiv Irana koji će izgledati kao lakši sukob u usporedbi s Irakom.

Izraelski rat u lipnju nije se odvijao samo zbog iranskog nuklearnog programa, već o pomicanju ravnoteže moći na Bliskom istoku. Iranski nuklearni kapaciteti važan su, ali ne i presudan faktor. Izrael već više od dvadeset godina vrši pritisak na SAD da vojno oslabi Iran i uspostavi regionalnu ravnotežu koju Izrael sam ne može ostvariti.

Izraelski napadi imali su tri glavna cilja uz slabljenje iranske nuklearne infrastrukture: uvući SAD u izravni sukob s Iranom, srušiti iranski režim i pretvoriti Iran u sljedeću Siriju ili Libanon – zemlje koje Izrael može bombardirati bez američke pomoći. Ostvaren je samo jedan cilj, a Trump nije uništio iranski nuklearni program niti ga je onemogućio do te mjere da je problem riješen.

Trump je želio brzu i odlučnu vojnu akciju, ali se bojao punog rata. Njegova strategija je bila ograničiti eskalaciju, što je u kratkom roku uspio, ali je dugoročno dopustio Izraelu da ga uvjeri u potrebu za daljnjim sukobom. Odbijanje da se sukob proširi bilo je ključan razlog zašto je Izrael pristao na prekid vatre.

Gubici i neuspjesi Izraela tijekom sukoba

Izrael je pretrpio ozbiljne gubitke: njegove zračne obrane bile su oslabljene, a Iran je učinkovito probijao te obrane projektilima. Iako je Izrael uspio uvjeriti SAD da uđu u sukob, nije uspio zadržati njihovu potpunu uključenost. Dva druga ključna cilja — svrgnuti iranski režim i pretvoriti zemlju u drugu Siriju — bili su neuspjesi.

Iako su iranski dužnosnici bili meta prijetnji i atentata, nije bilo masovnih pobuna niti pada režima. Umjesto toga, došlo je do jačanja nacionalizma i jedinstva oko države, unatoč nezadovoljstvu s režimom. Izraelski napadi su paradoksalno ojačali iranski režim i smanjili jaz između države i društva.

Izrael nije uspio uspostaviti trajnu zračnu dominaciju bez potpore SAD-a. Iran je nanio teške štete svojim raketnim napadima, a bez značajne američke pomoći Izrael vjerojatno ne bi mogao nastaviti sukob.

Novi izraelski napad izgledan uskoro

Ministar obrane Izraela Israel Katz i vojni zapovjednik Eyal Zamir najavili su novi nastavak sukoba. Cilj je spriječiti Iran da obnovi raketni arsenal i ojača zračne obrane, što je temelj izraelske strategije "košenja trave" - preventivnih udara da se onemoguće iranske vojne sposobnosti.

Iran želi spriječiti izraelsku strategiju udarajući snažno i brzo od početka rata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da će odgovor biti odlučan i nemoguće ga prikriti. Iranski čelnici smatraju da odgovor mora biti toliko snažan da Izrael pretrpi nepopravljive gubitke.

Ključno pitanje: Tko će brže nadoknaditi vojne resurse?

Ishod sljedećeg sukoba ovisit će o tome tko je brži u obnovi i nadoknadi svojih vojnih kapaciteta. Ne zna se koliko je duboka izraelska obavještajna prisutnost u Iranu ili koliko je Iran uspio prodrijeti u izraelske zračne obrane.

Trump se ne želi upuštati u dugotrajan rat, ali njegova podrška izraelskom napadu dovela ga je u izraelsku zamku. Mora odlučiti hoće li se potpuno uključiti u rat ili ostati po strani. Dosad nije pokazao snagu da se odupre izraelskom pritisku, a ograničeno sudjelovanje možda više nije opcija.

