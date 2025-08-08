Opasni ubojica pobjegao iz zatvora: Hladnokrvno upucao oca četvero djece pred kafićem

Policija na Kosovu intenzivno traga za Srbinom Đorđem Radomirovićem (34) iz Novog Pazara koji je u četvrtak oko 15.45 sati pobjegao iz zatvora u Sjevernoj Mitrovici.

Građane su zamolili da odmah pozovu broj 192 ili se obrate najbližoj policijskoj stanici ako ga vide. Riječ je o opasnom bjeguncu koji je iza rešetaka završio 2014. godine zbog ubojstva 30-godišnjeg Mirka Vulovića za koje je dobio zatvorsku kaznu od 14 godina i šest mjeseci. Do isteka kazne ostale su mi još tri godine i sedam mjeseci, piše Blic.rs. U potrazi sudjeluju i specijalne jedinice s psima.

Kosovska policija objavila je njegove fotografije. Naveli su da je visok 180 centimetara i težak 92 kilograma. Na lijevoj ruci, trbuhu i leđima ima tetovaže, a na desnoj ruci i glavi ožiljke.

Foto: Kosovo Police

Pucao na braću pred kafićem

Hladnokrvno ubojstvo odvilo se ispred kafića kod Leposavića na sjeveru Kosova. Prije pucnjave, Radomirović je ušao u kafić, odmah isključio glazbu i upitao "usudi li se itko ponovno je pustiti?". Vlasnici, braća Mirko i Mladen Vulović, pokušali su ga smiriti, a on ih je potom pozvao da izađu i popričaju.

Tada je izvukao pištolj i u njih ispalio više metaka. Mirko Vulović umro je na putu do bolnice, dok je njegov godinu dana mlađi prat teško ranjen, ali se uspio izvući. Nova.rs navodi da je ubijeni Mirko bio otac četvero maloljetne djece.

Debeli dosje

Isto tako, bjegunac Radomirović poznat je po debelom dosjeu u policiji u Novom Pazaru. Počeo je s tučnjavama i krađama, a zatim se prebacio na oružane pljačke.

Sumnjiči se da je pištoljem opljačkao nekoliko poslovnica i poštu, nakon čega je završio u pritvoru. Nakon izlaska, s još nekoliko ljudi upao je u banku i ukrao oko 1.700 eura. Pobjegao je u obližnji Leposavić gdje je opljačkao benzinsku postaju. Nedugo nakon toga počinio je ubojstvo u kafiću, a policija ga je uhitila.

