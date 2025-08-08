Krvavi obračun u Budvi: Upucan mafijaš 's devet života'. 'Napadač mu prišao na 20 cm pa se poskliznuo...'

Na bazenu hotela u Pržnu u Budvi sinoć je upucan Marko Ljubiša Kan, navodni vođa budvanske ekipe povezane sa škaljarskim klanom. Ranila ga je osoba koja koja je također bila na hotelskom bazenu, potvrdili su očevici za crnogorske Vijesti.me.

Kan je prethodno bio u društvu koje se potom razišlo. Napadač, koji se ponašao kao običan turist, iskoristio je trenutak kada je meta ostala sama i zapucao prema Kanu.

Srpski Telegraf piše da je pogođen u glavu, ali da nije životno ugrožen.

"Ljubiši je prišao čovjek od iza, bio je na 20 centimetara od njega. Taman kad je htio zapucati, poskliznuo se na pločicama kod bazena što ga je omelo. Metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi. Doktor mu je odmah rekao: 'Izgleda da neće biti ozbiljno'", posvjedočio je očevidac za Telegraf.

Napadač u bijegu

Gosti su bili u šoku, a ozlijeđeni Kan je prevezen u bolnicu.

Napadač je nakon pucnjave automobilom pobjegao prema Petrovcu. Policija je odmah blokirala šire područje Budve i krenula u intenzivnu potragu za njim.

"Službenici Odjela sigurnosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja prilikom čega je ozlijeđen M.LJ. koji, po trenutačnim informacijama, nije životno ugrožen te je medicinski zbrinut", stoji u priopćenju lokalne policije.

Obavljen je očevid kojim je rukovodila državna tužiteljica u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici.

"Djelatnici regionalnog Centra sigurnosti Jug, u suradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i drugih organiziranih jedinica poduzimaju hitne mjere i radnje kako bi utvrdile sve okolnosti", dodaje se u službenom priopćenju.

Marko Ljubiša Kan je godinama poznat sigurnosnim službama, a nije prvi put da je bio meta atentata.

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

Preživio nekoliko atentata

Prema pisanju regionalnih medija, Ljubiša je trn u oku protivničkom kavačkom klanu koji ga je više putao pokušao likvidirati u Crnoj Gori i Srbiji.

Na njega su pucali i 2009. na parkingu Beogradske arene nakon utakmice Partizama i Panathinaikosa i ranili ga u vrat.

S nekoliko metaka je pogođen u Novom Beogradu 2013. godine kada se uspio dovesti do Hitne pomoći gdje se srušio na ulaznim vratima. Nije želio reći što mu se dogodilo ni tko je pucao na njega. Tada je shvatio da se klima u Beogradu promijenila i sve je rjeđe posjećivao Srbiju, u kojoj je 2012. uhićen i deportiran u Crnu Goru.

U kolovozu 2019. napadnut je, zajedno s dvojicom tjelohranitelja, u Budvi. Više napadača maskiranih silikonskim maskama pucalo je na njih iz automatskog oružja na terasi jednog lokala. Pritom su ranjeni i njegovi prijatelji Dragan Marković i Goran Slovinić, ali Kan nije ni okrznut.

Posljednji pokušaj likvidacije preživio je dvije godine kasnije kad ga je pokušala ubiti kriminalna grupa "Vračarci", Tužiteljstvo u Crnoj Gori podignulo je optužnicu protiv grupe koju sumnjiče da ga je htjela ubiti. Tada ga je spasio njegov kum Goran Slovnić koji je primijetio da ga netko prati.

Likvidaciju je navodno organizirao Džoni s Vračara, vođa spomenute kriminalne grupe, koja se blisko surađivala s kavčanima i grupom Velje Nevolje.

