Detalji horora u susjedstvu: Ubio ženu i njezinog muža zbog nesretne ljubavi? Upucao i njezinog brata

Zbog sumnje da je počinio dvostruko ubojstvo u okolici Bosanskog Šamca u četvrtak, policija je jutros uhitila R.J., koji se nakon brutalnog zločina dao u bijeg.

Sumnja se da je upravo on ubio supružnike N.I. i G.I. te ranio brata ubijene žene. On je u teškom stanju nakon pucnjave prevezen u dobojsku bolnicu Sveti apostol Luka.

"Policijski službenici Jedinice žandarmerije Bijeljina i Policijske uprave Bijeljina rano jutros su lišili slobode u Šamcu osobu koja je sinoć hicima iz vatrenog oružja ubila dvoje ljudi, a jednu teško ranio. Policija nastavlja raditi na rasvjetljavanju svih okolnosti", priopćilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Zločin iz ljubomore?

BiH mediji pišu da postoji sumnja kako je motiv hladnokrvnog zločina ljubomora. Prema informacijama ATV-a, ubojica je navodno godinama bio zaljubljen u N.I. i to nije krio. Navodno joj je slao pisma.

Nesretna je žena u četvrtak bila u posjeti bratu, kada je naoružani muškarac ušao u dvorište, pucao u nju i supruga te ranio njezinog brata.

Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao nakon čega je policija pokrenula opsežnu potragu.

Traje istraga koja bi trebala rasvijetlili sve detalje užasa koji je šokirao Bosnu i Hercegovinu.

