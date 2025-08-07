TRAŽE UBOJICU /

Užas kraj Hrvatske: Likvidirao dvoje ljudi, jednu osobu ranio pa se dao u bijeg

Užas kraj Hrvatske: Likvidirao dvoje ljudi, jednu osobu ranio pa se dao u bijeg
Foto: Rtl

Policijske snage na terenu su i traže napadača

7.8.2025.
22:11
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Užasan zločin potresao je večeras Bosnu i Hercegovinu - dvoje ljudi ubijeno je, a jedna je osoba ranjena. Sve se dogodilo u Bosanskom Šamcu, ubojica je ljude ubio iz vatrenog oružja. 

Trećoj osobi koja je ranjena, medicinsku pomoć pružili su u Doboju gdje su je prevezli nakon ranjavanja. 

Kako donosi Klix.ba, policija je na terenu i zna identitet osumnjičenog za ovaj zločin.

Neslužbeno se doznaje da je naoružani muškarac došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

