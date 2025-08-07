Užas kraj Hrvatske: Likvidirao dvoje ljudi, jednu osobu ranio pa se dao u bijeg
Policijske snage na terenu su i traže napadača
Užasan zločin potresao je večeras Bosnu i Hercegovinu - dvoje ljudi ubijeno je, a jedna je osoba ranjena. Sve se dogodilo u Bosanskom Šamcu, ubojica je ljude ubio iz vatrenog oružja.
Trećoj osobi koja je ranjena, medicinsku pomoć pružili su u Doboju gdje su je prevezli nakon ranjavanja.
Kako donosi Klix.ba, policija je na terenu i zna identitet osumnjičenog za ovaj zločin.
Neslužbeno se doznaje da je naoružani muškarac došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.
