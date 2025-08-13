Pijani manijak na skuteru gazio djecu, objavljena uznemirujuća snimka: 'Ubojico!'

Milan Jakovljević (29) iz Srbije uhićen je nakon što je u utorak navečer na skuteru za vodu gazio djecu koja su imala trening veslanja na rijeci Tamiš u Pančevu.

Telegraf.rs doznaje da se prije suludog čina sukobio s trenerom te da je iz obijesti počeo divljati pred roditeljima i slučajnim prolaznicima. Neka djeca zadobila su lakše ozljede, a i sam Jakovljević žalio se na ozljedu nadlaktice. Navodno je bio i pod vidnim utjecajem alkohola.

Osnovno javno tužiteljstvo u Pančevu preuzelo je istragu te su od policije zatražili da im dostave sve potrebne informacije i stupanj ozljeda djece.

Objavljena uznemirujuća snimka

Društvenim mrežama proširile su se stravične snimke na kojima se vidi kako 29-godišnjak na skuteru velikom brzinom prolazi pored djece. "Prešao mu je preko glave! Zovi policiju! Ubojico", čuje se na jednoj snimci.

"Trener ga je pokušao dozvati i spriječiti divljanje. On je opet okrenuo krug i divljački prošao, a trener je potom ušao u vodu čamcem, pokušao ga spriječiti i spasiti djecu", kazala je majka jednog djeteta koje je bilo na treningu, prenosi Zdravo Pančevo.

Dodala je da je jedna djevojka ogrebala leđa, da drugo dijete ima ozljedu koljena, a njezino dijete podljev na trbuhu i nagnječenje zgloba ruke. "To su djeca između šest i 10 godina. Ovo je bio pravi pakao", nadovezala se uznemirena majka.

Djeca vrištala

Druga sugrađanka navela je da su djeca vrištala te da je trener skočio da ih spasi. "Vozač skutera je tada htio pregaziti trenera koji je bio na dasci. Četvero djece ima ozljede, trener također," kaže žena.

Vozač je pobjegao s lica mjesta, no policija ga je ubrzo uhitila. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi više detalja potresnog slučaja.

