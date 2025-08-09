Kabriolet ostao bez vrata, pogledajte reakciju bijesnog vozača: 'Pajdo, vozi sada do limara'

Društvenim mrežama proširila se snimka nesvakidašnje prometne nezgode u Čapljini u kojoj je automobil oštetio vrata kabrioleta.

Vidi se kako vozač kreće prema parkiranom kabrioletu, no očito ne shvaća da ga upravo tada kreće zaobilaziti Golf. Točno u trenutak kada otvara vrata, Golf se zabija u njih. Vlasnik nije mogao sakriti frustraciju te je u ljutnji podignuo ruke.

"Kad imaš auto bez krova, a onda ostaneš i bez vrata", stoji u opisu snimke koju je u subotu objavila stranica Prometne zgode i nezgode.

'Parkirao kao da mu je sve ćaćino'

Sudar su prokomentirali i brojni korisnici Facebooka. "Krivi su oboje jer su postupili nekorektno. Ovaj s vratima trebao je definitivno sačekati, a s druge strane, vrata su bila taman otvorena pije nego je drugi auto došao ispred. Desi se, nek' su oboje živi i zdravi - auto je samo komad lima", napisao je jedan muškarac na Facebooku. S njim se slaže još nekoliko komentara, koji navode da je krivnja 50:50.

Međutim, neki komentari bili su puno kritičniji prema muškarcu iz kabrioleta i istaknuli da je nepropisno parkirao vozilo. "Sam si je kriv, da je malo kulturan propustio bi auto koji je već krenuo u obilazak. Sebičnost mu je ovaj put dobro naplaćena", "Pajdo, parkirao si gdje ne smiješ. Vozi sada do limara i riješi sam", "Parkirao kao da mu je sve ćaćino. Realno, drugačiji ishod nije ni mogao biti", "Lijepo ga je parkirao", nižu se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Romobili izazvali 237 nesreća, 186 ozlijeđenih u pola godine – policija poduzela drastične mjere!