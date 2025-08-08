Mladi vozač (22) sletio u kanal i umro na mjestu: Smrskani auto završio na krošnji stabla
Policija je objavila detalje nesreće nakon provedenog očevida
Mladi vozač (22) poginuo je u srijedu u prometnoj nesreći na cesti Šarengrad-Bapska, a policija je u petak objavila detalje.
Dojava o nesreći stigla je oko 18.23 sati, a na teren su pristigli policajci i druge žurne službe. Nažalost, djelatnici Hitne medicinske pomoći na mjestu su morali konstatirali smrt 22-godišnjaka.
Strašni detalji
Policijska uprava vukovarsko-srijemska u petak je izvijestila da je očevidom utvrđeno kako vozač na putu iz Šarengrada prema Bapskoj nije prilagodio brzinu višestrukim zavojima na cesti. Izgubio je nadzor nad autom i sletio u podvodni kanal.
Vozilo je potom odletjelo na krošnju stabla i lijevim bočnim dijelom udarilo u deblo, a nakon toga ponovno u odvodni kanal gdje se i zaustavilo.
Tijelo preminulog mladića prevezli su u NMB "Dr. Juraj Njavro" Vukovar gdje će se provesti obdukcija. Policija će izvješće o nesreći podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.
POGLEDAJTE VIDEO: Policajac za RTL otkrio što se događa ako netko odbije ići na izvanredni tehnički pregled