Mladi vozač (22) poginuo je u srijedu u prometnoj nesreći na cesti Šarengrad-Bapska, a policija je u petak objavila detalje.

Dojava o nesreći stigla je oko 18.23 sati, a na teren su pristigli policajci i druge žurne službe. Nažalost, djelatnici Hitne medicinske pomoći na mjestu su morali konstatirali smrt 22-godišnjaka.

Strašni detalji

Policijska uprava vukovarsko-srijemska u petak je izvijestila da je očevidom utvrđeno kako vozač na putu iz Šarengrada prema Bapskoj nije prilagodio brzinu višestrukim zavojima na cesti. Izgubio je nadzor nad autom i sletio u podvodni kanal.

Vozilo je potom odletjelo na krošnju stabla i lijevim bočnim dijelom udarilo u deblo, a nakon toga ponovno u odvodni kanal gdje se i zaustavilo.

Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

Tijelo preminulog mladića prevezli su u NMB "Dr. Juraj Njavro" Vukovar gdje će se provesti obdukcija. Policija će izvješće o nesreći podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.

