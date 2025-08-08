HOROR KOD ŠARENGRADA /

Mladi vozač (22) sletio u kanal i umro na mjestu: Smrskani auto završio na krošnji stabla

Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

Policija je objavila detalje nesreće nakon provedenog očevida

8.8.2025.
14:42
Erik Sečić
Pu Vukovarsko-srijemska
Mladi vozač (22) poginuo je u srijedu u prometnoj nesreći na cesti Šarengrad-Bapska, a policija je u petak objavila detalje. 

Dojava o nesreći stigla je oko 18.23 sati, a na teren su pristigli policajci i druge žurne službe. Nažalost, djelatnici Hitne medicinske pomoći na mjestu su morali konstatirali smrt 22-godišnjaka.

Strašni detalji 

Policijska uprava vukovarsko-srijemska u petak je izvijestila da je očevidom utvrđeno kako vozač na putu iz Šarengrada prema Bapskoj nije prilagodio brzinu višestrukim zavojima na cesti. Izgubio je nadzor nad autom i sletio u podvodni kanal.

Vozilo je potom odletjelo na krošnju stabla i lijevim bočnim dijelom udarilo u deblo, a nakon toga ponovno u odvodni kanal gdje se i zaustavilo. 

Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

Tijelo preminulog mladića prevezli su u NMB "Dr. Juraj Njavro" Vukovar gdje će se provesti obdukcija. Policija će izvješće o nesreći podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. 

VozačPrometna NesrećaŠarengrad
