Darko 'Chicago' brutalno prebijen u klubu: Trojica ga mlatila po glavi, bori se za život

Liječnici se bore za život kriminalca Darka Jankovića (47), poznatog pod nadimkom Chicago, nakon što ga je nekoliko osoba brutalno prebilo u nedjelju navečer u klubu u Aleksincu u Srbiji.

Policija je uhitila tri osobe osumnjičene da su Jankoviću zadale više udaraca, piše Telegraf.rs i dodaje da se 47-godišnjak trenutačno nalazi u stabilnom stanju. Očevici su za Kurir.rs ispričali da su ga pretukli ispred stotinjak gostiju te da je zadobio ozljede po licu i prsima nakon čega je završio u bolnici u Nišu.

Sumnja se da napadači pripadaju grupi "Jojke" iz Aleksinca, koja je nedavno bila neosnovano pritvorena zbog trostrukog ubojstva. Motiv napada nije poznat, no policija provodi kriminalističko istraživanje kojim nastoje otkriti sve detalje slučaja.

Tko je 'Chicago'?

Janković je stari znanac policije koji je prije otprilike godinu dana izašao iz zatvora gdje je služio kaznu zbog ubojstva. "U tučnjavi je ispred kafića 2014. godine ubio Sašu Dudića (38) iz Niša. Posvađali su se u lokalu, izašli i započeli se tući. Prvo je Dudić nožem porezao Jankovića, a onda ga je ovaj ubo u trbuh. Janković je zadobio lakše ozljede, dok je Dudić umro u bolnici", kaže izvor.

Isto tako, Janković je pukom srećom u srpnju 2006. godine izbjegao smrt. Tijekom noći kroz prozor su mu u sobu ubacili ručnu bombu - "kašikaru". Spasilo ga je to što je umjesto u krevetu zaspao u dnevnoj sobi ispred televizije. "Nije bilo ozlijeđenih u eksploziji, bomba je oštetila krevet i drugi namještaj u spavaćoj sobi", podsjetio je izvor upoznat sa slučajem.

Mediji također navode da je Jankovićev kum Mića Urošević zvani Četnik, koji je također poznat u kriminalnom miljeu te je policiji bježao četiri godine nakon što je automatskim oružjem likvidirao Aleksandra Jocića u siječnju 2014. godine. U toj pucnjavi ozljede je zadobio Saša Dudić, kojeg je kasnije ubio Janković.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako policija čuva granicu s BiH od kriminalaca i migranata