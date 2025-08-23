Prigožin je predvidio svoju smrt, nije poslušao majku: 'Rekla sam mu, nitko neće poći za tobom'

Osnivač zloglasne plaćeničke skupine Wagner, Jevgenij Prigožin, poginuo je kada se njegov poslovni zrakoplov srušio u ljeto 2023., dva mjeseca nakon što su njegovi borci nakratko zauzeli južni grad Rostov-na-Donu i krenuli prema Moskvi u kratkotrajnoj pobuni protiv ruskog vojnog vrha.

“Kad sam ga posljednji put vidjela, izgledao je osuđeno”, rekla je Violetta Prigožina (85) u intervjuu za ruski medij Fontanka, piše Guardian. Violetta se prisjetila posljednjeg susreta sa sinom tjedan dana prije kobne nesreće. Na pitanje je li predvidio svoju smrt, odgovorila je: “Naravno.”

Majčino upozorenje

U prvom intervjuu koji je dala, Prigožin je rekla da joj vlasti još uvijek nisu rekle što se točno dogodilo s njenin sinom.

Zapadne obavještajne agencije vjeruju da je Prigožin vjerojatno ubijen eksplozijom u zrakoplovu po nalogu Vladimira Putina, kao odmazda za pobunu.

Prigožina, koja vodi galeriju s izložbama proratske umjetnosti, izjavila je da je pokušala odgovoriti sina od pohoda na Moskvu, upozorivši ga da precjenjuje razinu podrške.

“Kad smo se vidjeli prije pohoda, rekla sam mu: ‘Ženja, samo će te ljudi na internetu podržati. Nitko neće poći s tobom. Ljudi danas nisu takvi. Nitko neće izaći na trg.’”

Na to joj je odgovorio: “Ne, oni će me podržati.”

Kratkotrajna pobuna

Prigožinovu pobunu, u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina njegovih najodanijih boraca, prethodili su tjedni napetosti s ruskim ministarstvom obrane i vrhovnim zapovjednicima koje je optuživao za korupciju.

U to vrijeme Wagner je imao ključnu ulogu u ruskoj ofenzivi protiv Ukrajine, a njegovi borci često su korišteni kao udarne trupe u frontalnim napadima na bojištima u istočnoj Ukrajini.

Iako ga nijedna značajna politička figura nije podržala, ankete su pokazivale da je na vrhuncu pobune njegova izravna, anti-establišmentska retorika imala širok odjek među Rusima.

U Rostovu-na-Donu, gdje su Wagnerove snage zauzele ključne vojne položaje, mještani su ga pozdravili s oduševljenjem.

No, povukao je marš otprilike 193 kilometra od Moskve, nakon niza telefonskih razgovora s visokim ruskim dužnosnicima i bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je posredovao.

Wagnerovi borci su tijekom pohoda oborili helikopter Ka-52, ubivši posadu, te uništili vojni zrakoplov Il-18.

“Na kraju se jednostavno okrenuo – i to je bilo to”, rekla je Prigožinova majka.

'Nije htio rušiti Putina'

“On nije imao namjeru svrgnuti Putina, apsolutno ne. Htio je samo doći do vojnog vrha”, dodala je, tvrdeći da je sin zaustavio marš kako bi izbjegao krvoproliće među regularnim ruskim vojnicima.

“Rekao mi je da ne može pucati na mlade momke tijekom svog pohoda”, izjavila je.

Nakon Prigožinove smrti, ruske su vlasti brzo preuzele njegovo golemo poslovno carstvo, koje je daleko nadilazilo plaćeničke operacije, uključujući internetske “bot farme”, rudarske poslove u Africi i golemu ugostiteljsku tvrtku – izvor njegova nadimka “Putinov kuhar”.

Snage Wagnera, koje su primarno djelovale u Africi i koje se povezuje s masovnim zločinima, sada su uključene u ruske državne strukture i nastavljaju djelovati pod nazivom Africa Corps.

Njegov 27-godišnji sin Pavel, koji je s Wagnerom ratovao u Siriji, uglavnom je marginaliziran u borbi za moć nakon očevog stradanja.

Pravna pobjeda

U rujnu 2024. Prigožinova majka je postigla neočekivanu pobjedu na sudu Europske unije, koji je naredio njezino uklanjanje s popisa sankcija te naložio Vijeću EU da joj plati sudske troškove.

Ona i njezin unuk ranije su bili stavljeni pod sankcije u sklopu šireg udara na obitelj Prigožin, koja je godinama bila aktivno uključena u mrežu Jevgenijevih poslova.

U razgovoru za Fontanku požalila se da joj je, unatoč ukidanju sankcija, nedavno odbijena viza za odlazak u Hamburg na liječenje u klinici.

“Umjesto toga, sada pripremam mnoge izložbe”, rekla je, dodajući da jedno od glavnih djela trenutno izloženih u njezinoj galeriji u Sankt-Peterburgu prikazuje portret njezina sina u Ukrajini.

