Bizarno: Putinovi tjelohranitelji skupljaju njegov izmet, u koferu ga nose natrag u Rusiju

Tjelohranitelji zaduženi za čuvanje ruskog predsjednika Vladimira Putina često dolaze u središte pažnje na društvenim mrežama. Ovoga puta razlog je doista bizaran.

Economic times piše da su Putinovi zaštitari navodno nosili kofere s izmetom na samit na Aljasci, gdje se ruski predsjednik prošloga tjedna sastao s američkim kolegom Donaldom Trumpom.

Izvješća sugeriraju da su Putinovi tjelohranitelji pribjegli neobičnom potezu kako bi spriječili strane sile da prikupljaju obavještajne podatke o zdravlju ruskog vođe.

Fekalije vraćaju u Rusiju

Za praksu koju su prvi otkrili istraživački novinari Regis Gente i Mihail Rubin u francuskom časopisu Paris Match, zaduženi su pripadnici ruske Federalne službe zaštite koji prikupljaju Putinove fekalije tijekom inozemnih posjeta, spremaju ga u posebne specijalizirane vreće i prevoze ga natrag u Rusiju u sigurnim aktovkama.

Ovako nešto se, sumnja se, radi već nekoliko godina, barem od Putinovog posjeta Francuskoj 2017.

Novinarka Farida Rustamova također je potvrdila neobičnu praksu, kazavši da je Putin tijekom posjeta Beču koristio prijenosni WC kako bi se uvjerio da iza njega ne ostaju nikakvi biološki tragovi. Navela je izvore koji tvrde da se ta mjera koristi još otkako je Putin prvi put preuzeo vlast 1999. godine.

Svjedočila je incidentu u Muzeju povijesti umjetnosti u Beču, kada je osoblje reklo glumici Juliji Louis Dreyfus da je predsjednik Putin stigao sa svojom privatnom kupaonicom "i prijenosnim WC-om".

Daily Mail piše da je moguće da se ovako nešto dogodilo i 2019., kada je Putin viđen da odlazi na toalet u pratnji šestero tjelohranitelja tijekom samita o Ukrajini u Parizu.

Oblik zaštite

Snimljen je da izlazi iz kupaonice nakon što je pet tjelohranitelja provjerilo da je okolina sigurna. Jedan tjelohranitelj hodao je iza njega dok je izlazio iz toaleta u pariškoj Elizejskoj palači.

Vjeruje se da je glavni razlog za ovako bizarno ponašanje briga za nacionalnu sigurnost. Medicinski uzorci, uključujući i fekalni otpad, mogu pružiti detaljan uvid u zdravlje osobe, od potencijalnih bolesti do aktualnog liječenja. Osiguravajući da njegov biološki materijal ne padne u ruke stranih obavještajnih službi, Putin eliminira opasnost da će njegovi protivnici saznati osjetljive detalje o njegovom fizičkom stanju.

Zdravstveno stanje ruskog čelnika godinama je predmet rasprava, a zapadne obavještajne službe daju naslutiti da boluje od ozbiljnih stanja kao što su rak i Parkinsonova bolest. Moskva se to demantira i oduvijek tvrdi da je Putin u formi i dobroga zdravlja.

