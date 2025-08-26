Potres jačine 3,4 po Richteru pogodio susjednu državu: Podrhtavanje se osjetilo kod nas

U popodnevnim satima 26. kolovoza Bosnu i Hercegovinu je pogodio potres jačine 3,4 stupnjeva po Rihteru, potvrdio je EMSC.

Epicentar je bio 14 kilometara zapadno od Mostara na dubini od pet kilometara, a potres se osjetio u Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Korisnici EMSC-a iz Hercegovine navode da je podrhtavanje trajalo kratko, ali da je bilo snažno.

Nema informacija o prouzrokovanoj materijalnoj šteti ili o povrijeđenima.

