Potres jačine 3,4 po Richteru pogodio susjednu državu: Podrhtavanje se osjetilo kod nas

Foto: Screenshot/emsc

Epicentar je bio 14 kilometara zapadno od Mostara na dubini od pet kilometara, a potres se osjetio u Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori

26.8.2025.
14:05
Lara Horvat
Screenshot/emsc
U popodnevnim satima 26. kolovoza Bosnu i Hercegovinu je pogodio potres jačine 3,4 stupnjeva po Rihteru, potvrdio je EMSC. 

Epicentar je bio 14 kilometara zapadno od Mostara na dubini od pet kilometara, a potres se osjetio u Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Korisnici EMSC-a iz Hercegovine navode da je podrhtavanje trajalo kratko, ali da je bilo snažno. 

Nema informacija o prouzrokovanoj materijalnoj šteti ili o povrijeđenima.

PotresBosna I HercegovinaPodrhtavanja Tla
Potres jačine 3,4 po Richteru pogodio susjednu državu: Podrhtavanje se osjetilo kod nas