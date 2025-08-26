Mladić iz Srbije ubio ženu u Norveškoj? Optužili ga i za terorizam: 'Mislio je da je silovanje u redu'

Mladić (18) osumnjičen je za terorizam nakon ubojstva socijalne radnice u Oslu, koje je možda bilo rasno motivirano, potvrdile su norveške vlasti u ponedjeljak.

Tamima Nibras Juhar (34) iz Etiopije izbodena je u noći sa subote na nedjelju tijekom noćne smjene na svom radnom mjestu. Osumnjičenik je bio stanar doma koji pomaže ranjivim mladim ljudima u integraciji u društvo.

U međuvremenu je uhićen i priznao je optužbe za ubojstvo.

Policija je početkom tjedna potvrdila da ga terete i za terorizam. "Na ispitivanju je rekao da je planirao ozlijediti nekoliko ljudi", kazao je zamjenik tužitelja Philip Green. Navodno je "izrazio i neprijateljske stavove prema muslimanskom narodu", prenosi The local.

Ubijena djelatnica bila je muslimanka.

Planirao napad?

Norveški mediji izvijestili su da je 18-godišnjak planirao i napad na džamiju, no tužitelj to nije potvrdio.

Mladić je navodno ranije bio na radaru policije zbog izjava u kojima je iskazivao radikalizam i desničarske ekstremističke stavove.

"Ubojstvo Tamime Nibras Juhar duboko nas je potreslo", izjavio je norveški premijer Jonas Gahr Støre. "U Norveškoj nema mjesta za takvo što", dodao je.

Ocijenio je ozbiljnim činjenicu da se mladića povezuje i s terorizmom. "Prema policiji, osumnjičenog su motivirali desničarski ekstremistički stavovi, a počinitelj je priznao da je planirao nekoliko nasilnih djela", izjavio je premijer.

Srbijanski mediji pišu da je uhićeni Đ.V., mladić s njemačkim državljanstvom čiji su roditelji iz Srbije.

U Norvešku je navodno došao kao dijete iz Srbije. Većinu mladosti proveo je u Valdresu gdje je pohađao srednju školu. U tom je razdoblju bio aktivni strijelac.

Školski kolege: Bio je čudan

Godišnji izvještaj Lovačkog i ribolovnog udruženja Hedalen za 2022. godinu, stoji da je osvojio treće mjesto u klasi D2 na norveškom prvenstvu u Jaktfeltu u Tinsetu. Pronađene su i fotografije na kojima je pozirao s lovačkim oružjem.

Njegovi školski prijatelji su ga opisali kao "čudnog i povučenog" dječaka koji nikada nije pronašao svoje mjesto u učionici.

"Od početka se ponašao pomalo neobično. Nikada nije bio dio razreda, a neki učenici su ga maltretirali", kazao je njegov školski kolega.

Navodno ga nije zanimala politika, no krajem prve godine srednje škole počeo je pokazivati znakove fascinacije nacizmom. "Jednom je rekao da misli da je silovanje u redu. Mi smo to tada shvatili kao glupost i nismo mislili ništa ozbiljno. Iako je vjerojatno djelovao ozbiljno", dodao je školski kolega.

Ubijena djelatnica rođena je u Etiopiji 1991. godine. U Norvešku se doselila kao tinejdžerica te je radila s djecom i mladima za vrijeme studija gdje se bavila pitanjima jednakosti, rasizma i međunarodnih sukoba.

Odvjetnica koja zastupa žrtvinu obitelj Anette Skjerven Arnkværn poručila je da su u "dubokoj tuzi, šoku i nevjerici nakon gubitka kćeri, sestre i tete" te da traže odgovore kako se ovakvo nešto uopće moglo dogoditi.

"Tamima je bila brižna i uključiva. Imala je prijatelje iz raznih društvenih slojeva, kultura i religija", navodi se u izjavi shrvane obitelji.

Ispred mjesta gdje je ubijena ožalošćeni građani i poznanici ostavili su cvijeće i zapalili svijeće.

