Gori skladište plastike u Novom Sadu: Odjekuju eksplozije, crni dim prekrio je grad

Foto: Instagram/screenshot

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice

26.8.2025.
12:32
Tajana Gvardiol
Instagram/screenshot
Veliki požar izbio je u utorak oko 11 sati na industrijskom objektu u Novom Sadu, na području između Kaća i Budisave. Odjekuju detonacije, a gusti, crni dim vidljiv je iz svih dijelova grada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nije poznato koji je industrijski objekt u pitanju, ali Kurir piše da je pun plastičnog i drugog otpada. Telegraf piše da gori skladište plastike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice kako bi ugasili vatru. 

