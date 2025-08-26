Gori skladište plastike u Novom Sadu: Odjekuju eksplozije, crni dim prekrio je grad

Veliki požar izbio je u utorak oko 11 sati na industrijskom objektu u Novom Sadu, na području između Kaća i Budisave. Odjekuju detonacije, a gusti, crni dim vidljiv je iz svih dijelova grada.

Nije poznato koji je industrijski objekt u pitanju, ali Kurir piše da je pun plastičnog i drugog otpada. Telegraf piše da gori skladište plastike.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice kako bi ugasili vatru.

