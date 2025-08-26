U minuti ubio šestero i ranio više od 300 ljudi: Ovako je planirao smrtonosnu vožnju

Napad na božićni sajam u Magdeburgu 20. prosinca 2024. potresao je cijelu Njemačku, a sada je dostupan završni izvještaj policije, koji pokazuje koliko je detaljno Taleb A. (50) planirao svoj smrtonosni pohod, piše Fenix Magazin.

Izvještaj posebne policijske postrojbe "Markt" istaknuo je da se radi o smrtonosnoj vožnji, a ne o terorističkom napadu. Detaljno su zabilježena priznanja 50-godišnjeg Taleba A.

Okidač je bio sukob s udrugom

Saudijski liječnik bio je godinama u sukobu s udrugom "Sekularna pomoć izbjeglicama Njemačka", sa sjedištem u Kölnu. Prema njegovim riječima, to je bio okidač za njegov stravičan čin. Spominjao je klevetu, uništenje ugleda i zavjere protiv njega.

U kolovozu 2023. donio je odluku da se želi osvetiti, navodi se u izvještaju. Taleb A. priznao je da je planirao napad na Državno odvjetništvo u Magdeburgu pomoću 20 do 30 plinskih boca. Kasnije je jednostavno promijenio plan i odlučio se za središnju lokaciju u Magdeburgu.

Taleb A. je tjednima i mjesecima istraživao moguće lokacije napada. Za probu se vozio u unajmljenom automobilu, analizirao je kafić "Alex" i druge lokacije u centru grada u potrazi za sigurnosnim slabostima te je fotografirao Ulrichplatz i pješački prijelaz kod Allee-Centra. Upravo je to put kojim je kasnije vozio.

Planirao je raniji napad

Posebnoj postrojbi priznao je da je izvorno planirao napad za 13. studenog 2023., no zbog nade da će još dobiti građansku parnicu protiv izbjegličke organizacije, napustio je planove. U međuvremenu se Taleb A. radikalizirao putem društvenih mreža.

Istražitelji su uvjereni da se 50-godišnjak nikada u potpunosti nije odrekao svojih planova za napad.

Krajem listopada izgubio je postupak pred radnim sudom u Kölnu. Samo dan kasnije pretraživao je internet u vezi s oporukama. Jedna takva oporuka, u kojoj piše da se njegovo imanje donira Crvenom križu, pronađena je kasnije u vozilu kojim je počinio napad.

Podaci iz istrage pokazuju da je Taleb A. više puta pretraživao “božićni sajam Bernburg”, koji je i osobno posjetio. Također je svom odvjetniku dao upute kako da ubuduće komunicira s novinarima.

Prije napada gledao film o terorističkom napadu

Danima prije svog strašnog čina više je puta posjetio božićni sajam u Magdeburgu, smjestio se u hotel "Maritim" u Magdeburgu i gledao film "Rendition" – koji prikazuje teroristički napad na afričku tržnicu, u kojem pogine 19 ljudi.

Izvještaj precizira da je dan prije napada otišao vrlo kasno na spavanje. Ujutro se probudio, uzeo lijekove i vlakom iz svog mjesta stanovanja Bernburg stigao u Magdeburg.

Tamo je uzeo taksi do sveučilišnog trga, gdje je preuzeo unajmljeni automobil. Potom je napravio probnu vožnju gradom, podigao novac i samo nekoliko sati prije napada prošetao Starim trgom.

Nakon 19 sati krenuo je u smrtonosnu vožnju. U samo 62 sekunde ubio je šest osoba i ozlijedio njih više od 300.

