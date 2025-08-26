Dron zalutao i srušio se u članicu NATO-a. Eksplozija ostavila krater

Ukrajinski borbeni dron srušio se u Estoniji, priopćile su vlasti u utorak, a vjeruje se da se incident dogodio u nedjelju ujutro.

"Bio je to ukrajinski dron koji je napao ruske ciljeve. Nema dokaza da je to bio ruski dron", rekla je čelnica estonske unutarnje službe sigurnosti Margo Palloson za estonski radio ERR. Ovo je bio prvi takav incident u Estoniji, prema radijskim izvješćima.

JUST IN: Parts of a suspected Ukrainian combat drone were found in a field in Elva, Estonia, after crashing early Sunday. Officials say it likely veered off course due to Russian GPS jamming while targeting Russia. No injuries were reported. Authorities say the drone may have… pic.twitter.com/ap5B7a1Hp7 — GeoInsider (@InsiderGeo) August 26, 2025

Ukrajina je u subotu navečer napala ruski naftni i plinski terminal u baltičkoj luci Ust-Luga u blizini estonske granice.

Nije jasno otkud je došao

U ponedjeljak je poljoprivrednik u estonskom okrugu Tartu pronašao ostatke borbenog drona na svom polju, rekla je Palloson. Također je bio vidljiv krater od eksplozije.

Nije jasno je li dron došao iz latvijskog ili ruskog zračnog prostora.

Korištenje dronova u ratovanju može predstavljati prijetnju susjednim zemljama.

Posljednjih mjeseci ruski dronovi ušli su u zračni prostor Poljske, Litve i Latvije preko Bjelorusije, ruskog saveznika.

Slični slučajevi zabilježeni su u Rumunjskoj i Moldaviji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?