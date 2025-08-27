Ovo je čovjek kojeg traže zbog ubojstva policajaca: S njihovim oružjem luta po divljini

U australskoj saveznoj državi Victoriji traje velika potraga za naoružanim muškarcem osumnjičenim da je u ponedjeljak na svom imanju u ruralnom gradu Porepunkahu ubio dvojicu policajca i ranio trećeg. Vlasti su potvrdile da traže Dezija Birdom Freemana (56) starog znanca policije, teoretičara zavjere i samoprozvanog "suverenog građanina" koji odbacuje vladu i zakon.

Vjeruje se da je ukrao oružje policajaca koje je navodno ustrijelio.

Njegova mržnja prema autoritetu dokumentirana je i u objavama na internetu, videozapisima i u sudskim dokumentima. Otac dvoje djece policiju je nazivao "terorističkim nasilnicima", usporedio ih s nacistima i pokušao je uhititi suca tijekom jednog sudskog postupka.

Susjedi tvrde da osumnjičenik i njegova obitelj žive u autobusu na parceli od 20 hektara na periferiji Porepunkaha. Vjeruje se da žive u nekoj vrsti kompleksa osiguranog velikim vratima sa sigurnosnim kamerama.

'Postao je čudan'

Policajci su napadnuti u trenutku kad je njih desetero došlo do imanja kako bi muškarcu predali nalog za uhićenje, navodno zbog seksualnih prekrašaja. Pokđšali su ući u autobus da ga pretraže kada je na njih netko počeo pucati. Freemana su zadnji put vidjeli kako trči u gusto grmlje.

Policije vjeruje da je upoznat s divljinom, što otežava potragu za njim. "Dobro se snalazi u divljini, a gore ima i špilja. Trebat će neko vrijeme da ga pronađu", smatra susjed kojeg citira BBC.

Manje od tjedan dana prije pucnjave, njegova supruga Mali povjerila se susjedi da je zabrinuta zbog suprugova ponašanja. Njihovi sugrađani rekli su novinarima da je inače bio ljubazan i pristojan, no da se tijekom pandemije COVID-a počeo neobično ponašati i imati ekstremnije stavove. Zbog svojih stavova o zdravstvenoj krizi stvorio je javni profil.

Odbijao je nositi maske za lice u trgovinama, odbacivao je cijepljenje i sve otvorenije izražavao svoje nepovjerenje prema vladinim ograničenjima i karantenama.

"Bio je protiv svega što je imalo veze s tim", kazao je jedan mještanin za australski Sydney Morning Herald. "Od sasvim običnog seoskog, normalnog tipa kojeg biste viđali u lokalnom nogometnom klubu, postao je prilično čudan. Upao je u neku zečju rupu i nestao s radara", dodao je.

Sam je sebe opisivao kao "suverenog građanina" koji vjeruje da je imun na vladina pravila.

Radio probleme na sudu

Još 2021. Freeman je bio uključen u pokušaj da se tadašnjem državnom premijeru Danielu Andrewsu sudi za izdaju. Tada je uhićen ispred suda u Victoriji gdje se okupilo oko 250 protuvladinih prosvjednika.

"Izmislit će neke (psovke) o meni, prijatelju, jer sam im se suprotstavio", čulo se kako govori na snimci uhićenja.

Godinama se pojavljivao na sudu uglavnom zbog prekršaja u vožnji, gdje je pokazivao prezir prema vlasti.

Na suca koji nije htio odbaciti optužbe vezane uz prekršaj u vožnji vikao je: "Sram vas bilo!".

Freeman je tvrdio da je bio pod prisilom kad ga je zaustavila policija i da je djelovao u samoobrani kad ih je snimao. Bio je zabrinut da će ga uhititi, što bi bio, prema njegovim riječima, "napad i otmica".

"Osjećao sam se ugroženo i zlostavljano. I sami prizor policajca ili policijskog auta... To je kao da preživjeli iz Auschwitza vidi nacističkog vojnika", kazao je Freeman.

Policiju je također nazvao "prokletim nacistima", "Gestapom" i "terorističkim nasilnicima", zabilježeno je u sudskim dokumentima.

Jednom prilikom je na sudu pokušao uhititi suca i policajca tijekom spora oko javnog pristupa nacionalnom parku. "Ponašate se opresivno", rekao je sucu. "Morate odstupiti, sad ste u mom pritvoru i uhićeni", dodao je.

Naredio je policajcu da uhiti suca, što je ovaj odbio. Freeman mu je rekao da je sada i on uhićen.

