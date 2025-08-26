JUTARNJI ŠOK /

Jak potres od skoro 5 stupnjeva po Richteru probudio susjede: 'Bio je vrlo jak i glasan'

Foto: Emsc

Potres je bio u 6.07 sati. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 151 km zapadno od Palerma i 72 kilometra sjeverozapadno od Favignana

26.8.2025.
6:41
Tajana Gvardiol
Emsc
Jak potres jačine 4,8 stupnjeva po Richteru pogodio je rano jutros područje Sicilije. Potres je bio u 6.07 sati. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 151 km zapadno od Palerma i 72 kilometra sjeverozapadno od Favignana.

"Nalazim se na 3. katu stambene zgrade. Potres me probudio, bio je vrlo jak, ali kratak. Bio je i glasan - stvarao je buku - probudio je puno ljudi", napisao je korisnik stranice EMSC.

