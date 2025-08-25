STRAŠNA NESREĆA /

Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule

Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule
Foto: Profimedia

Na mjestu događaja angažirani su vatrogasci, hitna pomoć i spasitelji.

25.8.2025.
19:02
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na otoku Isle of Wight jutros je došlo do pada helikoptera tijekom letačke obuke. Vlasti su potvrdile da su tri osobe poginule, dok je jedna osoba prevezena u bolnicu u Southamptonu u teškom stanju, piše SkyNews.

Policija Hampshire i Isle of Wight priopćili su: "Možemo potvrditi da su tri osobe poginule nakon pada helikoptera na Isle of Wightu. Četiri osobe ukupno bile su u letjelici, a jedna se nalazi u bolnici u ozbiljnom stanju."

Dodali su da rade na identifikaciji žrtava i kontaktiranju obitelji. Tvrtka Northumbria Helicopters potvrdila je da se radi o njihovom helikopteru G-OCLV. "Let je poletio iz Sandown zračne luke oko 9 sati i imao četiri osobe, uključujući pilota. Radilo se o letačkoj obuci", priopćili su. 

Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule
Foto: Profimedia
Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule
Foto: Profimedia
Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule
Foto: Profimedia

Iskazi svjedoka

Jedna svjedokinja izjavila je da je helikopter "spiralno padao" prije nego što se srušio u živicu pored prometne ceste. 

Lokalni novinari istaknuli su da je "nevjerojatno" da nijedno vozilo na tlu nije bilo oštećeno, s obzirom na prometnu gužvu zbog blagdanskog vikenda.

Air Accidents Investigation Branch poslao je tim na teren. "Obaviješteni smo o nesreći helikoptera i započinjemo istragu", izvijestili su. Na mjestu događaja angažirani su vatrogasci, hitna pomoć i spasitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeni su šokantni detalji o uzrocima pada Boeingovog zrakoplova u Indiji

Pad HelikopteraPoginuliIstražiteljiPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNA NESREĆA /
Helikopter pao tijekom letačke obuke, tri osobe poginule