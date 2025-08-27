Ljeto se okreće naglavačke: Vrućine do petka, a onda gromovi i pljusak!

LOMI SE LJETO /

Vratile su se vrućina i sparina, no kreće i postupno južina ispred frontalnih poremećaja koji su još na zapadu kontinenta, a u naše krajeve promjenu donose krajem petka. Do tada anticiklona postupno slabi, tlaka pada, ali stiže i topliji zrak.

SRIJEDA

Ujutro prevladavajuće sunčano, ali ne i posve vedro. Bit će to uglavnom visoki prozirni oblaci, gušći ponegdje na zapadu zemlje, osobito oko Istre i Kvarnera. U početku mirno, ali zapuhat će prema sredini dana slabo, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice umjereno jugo, a na zapadu unutrašnjosti jugozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, malo oblaka možda bude uz granicu sa Slovenijom, ali zanemariva je šansa za koju kap kiše. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar još malo toplije, bit će oko 30 ili 31 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunčanog vremena, a ovdje izostankom vjetra, osim vrućine, ponegdje će biti i sparine. Temperatura između 30 i 32 °C. opet okreće na jugo. Više pogledajte u videu