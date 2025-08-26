Nekulturni ratovi, strah, etikete - kazališna redateljica o apsurdnu straha od branitelja

GOŠĆA RTL DIREKTA /

Najvruća tema u Hrvatskoj: slučaj Benkovac i nova epizoda kulturnih ratova, koji su počeli s Thompsonovim koncertom.

Novi sukob događa se zbog Antiratnog festivala ili - kako je to slikovito opisala Vedrana Rudan - s jedne strane su djeca koja "mrze sve što je hrvatsko", s druge strane dragovoljci koji mrze sve što je srpsko, jugoslavensko, četničko.

Doznali smo i što je uzrokovalo pobunu branitelja: problem je Oliver Frljić. O ovim temama u RTL Direktu razgovarali smo s kazališnom redateljicom Snježanom Banović. Cijeli intervju pogledajte u videu