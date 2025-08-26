VELIKA ZAVRŠNICA /

Idejni začetnik Sportskih igara mladih otkrio kako je sve to izgledalo u počecima

Raste li na domaćim igralištima novi Luka Modrić, stiže li pod koševe neki novi Dražen? Možda su baš večeras budući talenti na Sportskim igrama mladih u Splitu. 

Veliko finale je završilo, a slijedi velika završnica Sportskih igara u ovom glazbenom smislu. Luka Nižetić izišao je na pozornicu pred nekih petnaestak minuta, a idejni začetnik Sportskih igara mladih Zdravko Marić rekao da nikad nije mislio da će cijela ideja izrasti u ovakvu priču. 

'Zahvaljujući djeci koja su se uvijek prijavljivala iz godine u godinu sve više, postepeno smo se širili iz Splita u Hrvatsku i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine u Srbiju i iz Srbije u Sloveniju, tako da i za iduću godinu pripremamo neku novu zemlju', rekao je Marić. Više pogledajte u prilogu 

26.8.2025.
22:37
Rade Županović
Sportske Igre MladihSplit
