I na pragu 90. izaziva globalne reakcije: Ovaj put na Woodyja su bijesni Ukrajinci: 'Sramota i uvreda'

Jedan od najvećih živućih filmaša vjerojatno nije očekivao da će na pragu devedesete globalnu reakciju izazvati njegovo virtualno gostovanje u Moskvi u kojem se usudio hvaliti ruske filmove i reći da bi i sam ondje volio snimiti film.

"Ustvari, bio sam vrlo apolitičan filmaš. Nikada nisam napravio politički film, uvijek sam radio osobne filmove. I imao sam sreće da su odjeknuli", rekao je javljajući se publici preko Zooma. I to je odjeknulo. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova uz sliku mutnih Allenovih naočala objavilo je da je gostovanje sramota i uvreda žrtvi ukrajinskih glumaca i filmaša koje su u ratu ubili ruski zločinci. I još, plakat za Vicky Cristina Barcelona, jedan od Allenovih klasika pretvorili su u Vladimir Woody Moskva.

Foto: Rtl Direkt

Pritom, Allena je intervjuirao Fedor Bondarčuk, dugogodišnji Putinov politički saveznik. "To je jedan od njihovih najpopularnijih redatelja akcijskih filmova, ali isto tako i član Putinove partije, a isto tako i komesar u nekoliko tijela koje se bave financiranjem kulture. Dakle, tu se otvara pitanje je li on bio idealan sugovornik za Woodyja Allena, odnosno je li Woody Allen na neki način malo pomogao režimu", kaže filmska kritičarka Večernjeg lista Milena Zajović.

'Baš me briga što mislite'

Redateljev odgovor nismo dugo čekali. "Kad je riječ o sukobu u Ukrajini, čvrsto vjerujem da Vladimir Putin potpuno griješi. Rat koji je izazvao je užasan. Ali, što god političari učinili, ne mislim da je prekidanje umjetničkih razgovora ikada dobar način da se pomogne", stoji u odgovoru koji je poslao Guardianu.

I upravo takav stav od Allena moglo se očekivati, kaže Dean Sinovčić, filmski kritičar Nacionala, koji je Woodyja više puta intervjuirao.

"Činjenica da uskoro slavi 90. rođendan daje mu za pravo da kaže 'baš me briga što mislite o tome što sam ja sad rekao'. Tko hoće, prihvatit će, tko neće, osudit će ga, a on vam je inače takav kao osoba, u stilu da ga nije briga što o njemu govore, on će tjerati po svome", kaže Sinovčić.

Tako je bilo i kada ga je usvojena kćer Dylan, u jeku MeToo pokreta, optužila da ju je u djetinjstvu zlostavljao.

"Mislim da je važno da ljudi shvate da je i jedna žrtva, jedna optužba, važna", rekla je tada u intervjuu za CBS. Woody je te optužbe uvijek negirao, dvije istrage su zaključile da nema kaznenog djela, čak i da je majka utjecala na kćer. Ipak, u Americi je, kako se to kaže, od tada cancellan.

Ljubavni odnosi kao glavna tema

Prozivalo ga se zbog veze s 30 godina mlađom Soon Yi Previn, usvojenom kćerkom njegove bivše supruge, kada je ona imala 20 godina.

"U vrijeme kada je on prohodao s njom, jedan Jerry Seinfeld ima 38 godina i prohoda sa 17-godišnjom djevojkom, i nikome ništa. Što ćemo sada? Ovdje se barem dokazalo da je to ljubav. Oni su dan danas u braku, imaju dvoje djece i sve skladno funkcionira", ističe Sinovčić.

Ljubavni odnosi uvijek su bili njegova glavna tema, od Annie Hall do Manhattana u kojem se bavio baš odnosom 42- godišnjeg muškarca i 17-godišnje djevojke.

"Imam dojam da jednog dana kad Woodyja ne bude - ipak ćemo više pričati o njegovim filmovima, dok je u slučaju Harveyja Weinsteina i drugih predatora njihovo nasljeđe svedeno samo na to što su napravili, i to je potpuno opravdano", zaključuje Milena Zajović.

I sama Penelope Cruz, primajući Oscara za ulogu u Vicky Cristina Barcelona, rekla je da je Woody stvorio upravo neke od najboljih ženskih likova. U španjolskom gradu Oviedu i dan danas stoji i njegov spomenik.

"Njegov filmski opus, njegovi radovi, taj tempo kojim je snimao filmove jednom godišnje što ga je, kako je i sam rekao, održavalo na životu sve ove godine, jest nešto fascinantno i vrijedno divljenja. Ove nikada dokazane stvari bi trebalo staviti u tu kutiju na kojoj će pisati - nikad dokazano", vjeruje Dean Sinovčić.

Ostaje pitanje hoće li snimiti još ijedan film, ili će ostati pri onom što je rekao lani - da je sva romantika snimanja filmova - nestala.