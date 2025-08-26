Skandal u svijetu filma: Woody Allen s videolinka u Moskvi razljutio Kijev!

I ŠOKIRAO IZJAVOM /

Redatelj Woody Allen, jako je naljutio Ukrajince, jer se videolinkom uključio na filmski festival u Moskvi. To je sramota i uvreda, festival je krvav, a on žmiri na ruske zločine, službeno se oglasilo ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. I tako se autor remek djela poput Annie Hall, Zelig i Manhattan, ponovno našao na udaru. Hollywood ga je zadnjih godina otkazao,zbog optužbi njegove posvojene kćeri da ju je u djetinjstvu zlostavljao. Ovo je priča o Woody Allenu. Više pogledajte u videu