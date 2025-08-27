Stižu veće mirovine, ali kakvo je to zapravo povećanje? Sindikalistica otkrila pravu sliku: 'To je 64 centa po danu...'

Od rujna rastu mirovine i to za više od šest posto. Riječ je o trećem najvećem usklađenju mirovina otkako je uveden ovaj model. Prosječna mirovina će tako rasti oko 40 eura. Isplatit će se mirovine za kolovoz, ali i zaostatak za srpanj.

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marin Piletić, i prije nego što je bila poznata stopa usklađivanja, rekao je kako bi sa zaostacima ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj mogla iznositi nešto više od 690 eura.

"Treba to demistificirati i reći zapravo koliko je to povećanje, da umirovljenici zapravo shvate koliko je to povećanje. Evo ja sam napravila nekoliko izračuna za mirovine - recimo, za mirovinu od 300 eura, povećanje će biti 19,44 eura, ako to podijelimo na 30 dana znači to je nekakvih 64 centa po danu, znači niti za litru mlijeka", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

"Usklađivanje mirovina prati porast plaća i indeksa potrošačkih cijena. I ne može povećati mirovine osim u odnosu na ta dva indeksa. Ali zato je Vlada uvela niz drugih mjera za povećanje mirovina", rekla je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav.