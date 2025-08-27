TROŠIMO SVE VIŠE /

Vlada se hvali rastom gospodarstva, građani promjene ne vide: 'Može rasti što god hoće'

Trošimo i trošimo sve više. Najveći doprinos rastu BDP-a od 3,4 posto u drugom kvartalu doprinijeli su građani i njihova osobna potrošnja. I to je već 18. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, pohvalio se ministar financija. 

"U usporedbi s drugim državama članicama Europske unije bilježimo iznad prosječan rast. Kada govorimo o godišnjem rastu brže od nas su rasle samo Cipar i Irska. S obzirom na podatke kojima trenutno raspolažemo riječ je o impresivnom rastu", kazao je ministar financija Marko Primorac.

I to nije slučajnost, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar. "Posebno veseli rast u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi od 4,1 posto. To nije slučajnost, to je odlučna i promišljena politika ove Vlade." "Ja trošim koliko imam, ništa drugo. Može rasti što god hoće, koliko imaš - toliko trošiš", kaže Željko iz Zagreba. Kako hvalu Vlade vide ekonomski analitičari i gospodarstvenici doznajte u prilogu Marine Brcković.

27.8.2025.
19:17
Marina Brcković
