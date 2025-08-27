Razgovarali smo s kuharicom o kojoj danas priča cijela Hrvatska: Jasnina priča tjera suze na oči

Posebnu zahvalnost za 20 godina rada pokazali su vlasnici restorana na Mrežnici koji su kuharici Jasni Jakšić uručili ključeve novog automobila.

Jasna je priznala da ničim nije mogla naslutiti ovakvo iznenađenje. Tog dana slavila je i rođendan te je, kako kaže, mislila da je kolač i puhanje svjećica kraj proslave. „Trebali smo proslaviti rođendan i nakon torte i puhanja svjećica došla je šefica i održala govor kako ćemo obilježiti 20. godišnjicu mog rada tu“, ispričala je Jasna.

No pravo iznenađenje uslijedilo je tek nakon toga. „Onda se dogodio šok. Došao je šef s kutijicom u kojoj je bio ključ od auta. Kad sam otvorila kutijicu, šokirala sam se, nisam mogla vjerovati“, prisjetila se uz osmijeh.

Poklon iz snova

Nakon što su emocije popustile i obrisale se suze s lica, uslijedio je i simbolični trenutak – šetnja do samog automobila i mali foto session za uspomenu. „Nakon mnogo suza otišli smo do auta, obavili mali shooting i to je to“, dodala je.

Obitelj je, kaže, također bila oduševljena kada je vidjela dar. „Ni oni nisu mogli vjerovati“, priznaje kuharica, otkrivši da s automobilom zasad još planira samo svakodnevne vožnje na posao. Ipak, već ima planove za prvo pravo putovanje: „Kad završi sezona, ići ćemo na more.“

Na pitanje koliko joj ovakav poklon znači, Jasna nije krila emocije: „Ne mogu to opisati. Šokirala sam se skroz. Mislim da je to jako lijepa gesta i da bi se i drugi poslodavci mogli povesti tim primjerom.“

Nakon dva desetljeća rada u istoj kuhinji zadovoljstvo je veliko, a nakon ovog iznenađenja – još i veće. „Jesam zadovoljna. A sad, nakon ovog poklona još sretnija. Još imam više volje za raditi“, zaključila je.