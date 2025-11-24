Tek punoljetan mladić odgovoran za pljačku stoljeća: Procjena štete je preko milijun eura

Gdje je sve ova knjiga bila, možda nikad nećemo saznati. Sada je napokon na starom mjestu, a povratak je nedavno najavljen.

"Dat ću vam jednu ekskluzivu, a to je da se uskoro očekuje pošiljka jedne knjige koja bi se mogla vratiti u Hrvatsku, a trenutačno je u Italiji", najavio je Andrija Jarak.

Povijesno djelo karmelićanskog redovnika Giovannija Marija Manaruttija nastalo je prije 300 godina, a obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100.-te. Knjiga se i u pojedinim poglavljima bavi i poviješću Istarskog poluotoka, zbog čega se ova knjiga smatra vrijednim izvorom hrvatske povijesti.

Više od 1700 knjiga još nedostaju

Nestala je u pljački stoljeća zajedno s gotovo 2000 starih knjiga, karata, ilustracija i grafika. No, talijanski karabinjeri su je prije 20 godina uočili na portalu e-kupovine.

"Gdje su je zapravo htjeli provjeriti i vlasnik knjige nije imao nikakve dokumente, knjiga je oduzeta i predmet je kaznenog postupka", objasnila je Tamara Ganoci Frisch, viša inspektorica Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Nalazila se u talijanskom gradu Udinama, a ovo je tek kap u moru od više od 1700 knjiga koje još nedostaju, a otuđene su u pljački koju je predvodio tek punoljetni Aleksandar Milles.

Operacija duga šest godina

Knjige je krao sustavno i to tijekom šest godina. Iz nekih je izrezivao ilustracije i karte, a religiozne knjige je spaljivao. Procjena štete je na više od milijun eura.

"Isplaćeno na sefove i na ruke meni osobno 12 milijuna 300 tisuća njemačkih maraka i 25 posto faktički je provizija posjednika", objasnio je Milles. Nadodao je kako je njegova ideologija bila da uništi identitet crkve, da crkveno blago nestane u potpunosti.

Pa tako ni ova knjiga nije vraćena u očuvanom stanju, već s vidljivim oštećenjima zbog kojih je izgubila na vrijednosti. Zaposlenici knjižnice kažu da djela tog doba vrijede oko tisuću eura, no zapravo su neprocjenjiva. Zato potraga za preostalima neće stati.

Knjiga je vraćena u Hrvatsku

"Do sada je iz Italije vraćeno tri knjige, taj postupak je uspješno završen, sad smo vratili četvrtu i jednu kanimo vrlo brzo finalizirati", najavila je Ganoci Frisch.

Razmjeri pljačke stoljeća detaljno su opisani u najnovijoj epizodi Dosjea Jarak, čiji autori također slave povratak vrijednog djela.

"Tajming je bio super, taman smo završili epizodu, dostupna je gledateljima i dogodilo se to što smatram finalnim i lijepim činom, to da se jedna knjiga vratila u Hrvatsku i mogu reći u ime cijelog tima da smo sretni i zadovoljni što se to dogodilo", izjavio je Dario Todorović, scenarist i redatelj Dosjea Jarak.

Napeta epizoda o najvećoj pljački kulturnih dobara u Hrvatskoj, ali i o ekscentričnom mladom pljačkašu dostupna je na platformi Voyo.

