U Hrvatsku vraćena vrijedna knjiga iz 17. stoljeća, plijen iz ‘pljačke stoljeća‘

Djelo karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea - Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste, nastalo krajem 17. stoljeća, danas je vraćeno u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. Ta je vrijedna knjiga jedna od mnogih koje su nestale u spektakularnoj krađi kulturnog blaga iz te ustanove osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kradljivac poznat: Aleksandar Milles.

Pljačku stoljeća u kojoj je ukradeno danas vraćeno vrijedno dijelo - gledajte odmah u 'Dosjeu Jarak'

U svom gostovanju u RTL-u Danas, tik prije emitiranja nove epizode prije dva dana, Andrija Jarak je najavio da se ta knjiga vraća tamo gdje pripada - u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. A sada se to, na radost ravnateljice NSK, Ivanke Stričević, i ostvarilo. Vrijedno dijelo iz 17. stoljeća predao joj je hrvatski veleposlanik u Italiji, Jasen Mesić, i to tijekom održavanja konferencije održane u povodu Međunarodnog dana borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima.

Što je ukrao Aleksandar Milles - doznajte u epizodi 'Pljačka stoljeća'

Povijesno djelo 'Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste' sastoji se od osam poglavlja u kojima autor obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100. godine. U pojedinim poglavljima bavi se i poviješću Istarskog poluotoka, zbog čega knjiga predstavlja vrijedan izvor za hrvatsku povijest.Opremljena je ilustracijama. Na uvodnim se stranicama nalazi se portret rimsko-njemačkog cara i ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Josipa I. Postoji i dokumentirani dokaz da je upravo ta knjiga dio fonda NSK u Zagrebu, odakle ju je 90-ih godina ukrao Aleksandar Milles.

Osim te, pobrojano je još preko 1300 knjiga koje je skupina pljačkaša na čelu s Millesom otuđila iz tadašnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke i nadbiskupske knjižnice, Metropolitane.

Sve detalje o pljački stoljeća. otuđenim dijelima i glavnom mozgu pljačke