Tjedan dana nakon velikog požara, dronovima ušli u zgradu Vjesnika: Ovo su ključne snimke

Piloti Bespilotnih sustava u kriznim situacijama pružili su operativnu podršku Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo tijekom procjene oštećenja zgrade Vjesnika pogođene velikim požarom. Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima – masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala – timovi BKS-a proveli su sve tehnički izvedive i sigurnosno prihvatljive pokušaje ulaska dronovima.

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

Iako ulazak isprva nije bio moguć, BSKS je u ponedjeljak, 24. studenoga, uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspio stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera. Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka te da omogućuje donošenje zaključaka bez potrebe za fizičkim ulaskom u zgradu.

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'BSKS će i dalje biti na raspolaganju'

"Naš je zadatak vrlo jednostavan – u kriznim situacijama pružiti tehničku i operativnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Terenski uvjeti na zgradi Vjesnika bili su iznimno zahtjevni, no naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta.

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

Uz dodatnu opremu i prilagodbu procedura, uspjeli smo ostvariti ulazak dronom u unutrašnjost zgrade i dostaviti materijale koji će nadležnim stručnjacima pomoći u daljnjoj procjeni. Drago nam je da je potvrđena vrlo dobra kvaliteta snimki te da će one biti korisne u ovoj fazi analize.

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

BSKS će i dalje biti na raspolaganju Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo i ostalim službama sustava civilne zaštite. Naš cilj je ostati pouzdan partner u situacijama kada je potrebno brzo, sigurno i stručno djelovanje.“ poručili su iz BSKS-a.

Foto: Bespilotni Sustavi U Kriznim Situacijama

BSKS ostaje na raspolaganju svim nadležnim službama i nastavlja provoditi letačke operacije potrebne za procjenu rizika i sigurnosti na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika mogli bi dobiti blaže kazne? Sutkinja otkrila zašto