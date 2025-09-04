U četvrtak je u bolnici završilo 17 osoba nakon što je autobus na kat sletio s ceste, popeo se na pločnik i zabio se ispred željezničke postaje Victoria, jedne od najprometnijih, piše Euronews.

Dvije osobe zbrinute su na mjestu nesreće, u blizini postaje Victoria, u četvrtak. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, priopćili su iz policije.

🚨 London Bus Crash — Sept 4, 2025



Chaos at Victoria Station as a Route 24 double-decker mounted the pavement:

— 15 people hospitalized, incl. pedestrians & the driver

— Injuries reported as non life-threatening#London #LCDLFMX3 #trumpdead #Sinner #ฟรีนเบค pic.twitter.com/Z2fclhaip9 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 4, 2025

Vozač autobusa linije 24 također je među ozlijeđenima u sudaru koji se dogodio u jutarnjoj špici. Snimke pokazuju autobus s razbijenim vjetrobranom, dok su na mjestu nesreće intervenirali policija, hitna pomoć i vatrogasci.

'Ljudi su vrištali, bilo je strašno'

Svjedok Emit Suker ispričao je da je autobus "išao jako brzo i odjednom sletio s ceste".

"U autobusu je bilo oko 16, 17 ljudi. Ljudi su vrištali, bilo je strašno“, rekao je Suker.

Metropolitanska policija pozvala je svjedoke koji imaju snimak događaja, da ga dostave kako bi pomogli u istrazi. Zasada nitko nije uhićen.

Victoria je jedno od glavnih čvorišta željezničkog, podzemnog i autobusnog prometa, nedaleko Buckinghamske palače, i uobičajeno je prepuna putnika i turista.

