Leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu: Stanovnike i turiste šokirao prizor

Foto: Facebook/screenshot

Nije poznato o kakvom se biću radi, no neki misle da je riječ o lešu izuzetno velike morske životinje

4.9.2025.
14:34
Erik Sečić
Facebook/screenshot
Leš tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Cefn Sidan na jugu Walesa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja The Sun.

Posjetiteljica plaže bizaran prizor ugledala je u srijedu ujutro, a na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vide se ostaci navodnog prsnog koša. Čini se da s njih visi djelomično raspadnuto meso. 

Je li riječ o kitu? 

Nije poznato o kakvom se biću radi, no neki misle da je riječ o lešu izuzetno velike morske životinje. Korisnici Facebooka vjeruju da je riječ o kitu. 

"Očito je da je ovo raspadnuti kit", "Izgleda kao kitov leš", "Liči na malog kita ili morskog psa", stoji u komentarima.

Očekuje se da će morski stručnjaci pregledati stvorenje i pokušati utvrditi što je točno te kako je umrlo. Slične smrti ranije su se povezivale s pothranjenošću ili zagađenjem vode. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ekipa RTL-a Danas snimila medvjeda kod Senja

 

Leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu: Stanovnike i turiste šokirao prizor