Leš tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Cefn Sidan na jugu Walesa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja The Sun.

Posjetiteljica plaže bizaran prizor ugledala je u srijedu ujutro, a na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vide se ostaci navodnog prsnog koša. Čini se da s njih visi djelomično raspadnuto meso.

Je li riječ o kitu?

Nije poznato o kakvom se biću radi, no neki misle da je riječ o lešu izuzetno velike morske životinje. Korisnici Facebooka vjeruju da je riječ o kitu.

"Očito je da je ovo raspadnuti kit", "Izgleda kao kitov leš", "Liči na malog kita ili morskog psa", stoji u komentarima.

Očekuje se da će morski stručnjaci pregledati stvorenje i pokušati utvrditi što je točno te kako je umrlo. Slične smrti ranije su se povezivale s pothranjenošću ili zagađenjem vode.

