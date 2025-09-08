Pala je francuska vlada! Macron sada ima nekoliko opcija, ali nijedna nije baš privlačna

Francuski premijer François Bayrou zatražio je glasovanje o povjerenju za svoju vladu i - izgubio. Nacionalna skupština Francuske izglasala je njegovo razrješenje s 364 glasa protiv i 194 za, čime je srušena njegova manjinska vlada.

Bayrou sada mora podnijeti ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu, a prema pisanju francuskih medija to će učiniti sutra ujutro. Kako piše BBC, Macron sada ima nekoliko opcija i nijedna nije naročito privlačna.

Može imenovati novog premijera, no pronaći kandidata kojeg odmah neće odbaciti jedna od velikih parlamentarnih frakcija neće biti lako. Prošle godine taj proces potrajao je nekoliko tjedana. Do imenovanja nasljednika Bayrou će vjerojatno ostati na dužnosti kao tehnički premijer.

Macron neće podnijeti ostavku

Macron također može raspisati nove parlamentarne izbore. Time bi promijenio sadašnji odnos snaga, ali bi to moglo rezultirati još uvjerljivijom pobjedom krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) Marine Le Pen.

Još jedna opcija je raspisivanje predsjedničkih izbora na kojima Macron ne bi mogao biti kandidat jer mu drugi mandat završava 2027. godine. Neke parlamentarne skupine pozivaju ga da se odluči na taj potez, no on je više puta ponovio da neće podnijeti ostavku.