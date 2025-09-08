Kamere uhvatile trenutak smrti: Vlak pokosio pun autobus, najmanje osam mrtvih

Najmanje osam ljudi poginulo je dok je 45 ozlijeđeno nakon strašne nesreće u Meksiku u kojoj se vlak punom brzinom sudario s autobusom na kat.

Nesreća se dogodila u industrijskoj zoni, oko 130 kilometara sjeverozapadno od Mexico Cityja.

Meksička agencija civilne zaštite objavila je putem X-a da vlasti još uvijek rade na mjestu nesreće. Državno tužiteljstvo priopćilo je da je pokrenulo istragu, objavio je cbsnews.

Željeznička tvrtka Canadian Pacific Kansas City iz Meksika potvrdila je nesreću i izrazila sućut obiteljima žrtava. Tvrtka sa sjedištem u Calgaryju u Kanadi izjavila je da je njezino osoblje na licu mjesta i da surađuje s vlastima.

Gradski dužnosnici Atlacomulca zamolili su stanovnike da se suzdrže od odlaska na mjesto sudara te su izrazili sućut obiteljima poginulih.

"Izražavamo iskrenu solidarnost s obiteljima koje su pogođene u ovom trenutku", stoji u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

Jedan video koji je kružio društvenim mrežama prikazuje autobus u gustom prometu kako se polako kreće preko željezničkih tračnica kada se brzi vlak iznenada pojavio udarivši u autobus u sredini. Vlak je odgurao autobus niz tračnice.

MEXICO CITY (AP) — A train slammed into a double-deck bus northwest of Mexico City early Monday, killing at least eight people and injuring 45, authorities said. pic.twitter.com/uJ0sJRLqRq — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 8, 2025

Neposredno prije sudara, mogli su se vidjeti automobili kako prelaze tračnice dok se promet kretao.

Drugi video prikazuje autobus kako miruje uz tračnice. Krov autobusa je bio otkinut, a ljudi su se mogli vidjeti kako se kreću po gornjoj etaži dok je vlak usporavao i zaustavljao se.

Mogla se čuti žena kako viče: "Pomozite mi, pomozite mi."

POGLEDAJTE VIDEO Horor na autobusnoj stanici u Jeruzalemu: 'Odjednom su počeli pucati - bez prestanka'​