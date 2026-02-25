Pukla ljubav između Roberta i Sanje iz 'Ljubav je na selu', on otkrio: 'Imam simpatiju'

Robert, jedan od najupečatljivijih kandidata 18. sezone popularne emisije Ljubav je na selu, osvojio je simpatije gledatelja svojom sramežljivom i povučenom naravi. Iako je show završio krajem 2025. i početkom 2026. godine, interes javnosti za njegov ljubavni život ne jenjava, osobito nakon dramatičnog preokreta u finalu. Danas živi mirnijim životom na svom imanju, a za RTL.hr otkrio je i nove detalje iz privatnog života.

Povratak miru u Gornjoj Voći

Nakon godina provedenih u Varaždinu i rada u građevini u Austriji, Robert je odlučio gradsku vrevu trajno zamijeniti tišinom svog imanja u Gornjoj Voći. Ondje je, kako kaže, pronašao svoj “zimski raj” i potpuno se posvetio poljoprivredi, brizi o vinogradu i konjima, koji mu predstavljaju najveću radost.

Sudjelovanje u showu, priznaje, pomoglo mu je da jasnije sagleda vlastite prioritete. Danas mu je najvažniji miran život u prirodi, daleko od stresa i pritiska svakodnevice, ali i od reflektora javnosti.

Foto: RTL

Dramatičan preokret u finalu

Njegova ljubavna priča obilježila je sezonu, a vrhunac je doživjela na finalnom okupljanju. Iako je na romantično putovanje poveo Ankicu, njihov odnos bio je turbulentan i ispunjen nesuglasicama. U završnici je uslijedio preokret, Robert je javno priznao pogrešku i otkrio da njegovo srce pripada Sanji.

Pred svima joj je poklonio ogrlicu i izrazio nadu u zajedničku budućnost, što je iznenadilo i kandidate i gledatelje. Taj je trenutak postao jedan od najkomentiranijih u sezoni.

Foto: RTL

Novo poglavlje i nova simpatija

Ipak, čini se da se život nakon showa odvijao drukčijim smjerom. Robert danas nije u vezi ni s jednom kandidatkinjom iz emisije, pa tako ni sa Sanjom. Okrenuo se budućnosti i, kako je otkrio, trenutno je u kontaktu s jednom drugom damom za koju vjeruje da bi mogla biti “ona prava”.

“Imam simpatiju i vjerujem da ćemo uspjeti. Ona živi na moru”, priznao je za RTL.hr, dodajući kako njihova povezanost iz dana u dan raste.

