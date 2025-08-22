Ovo je pravi razlog zašto Dodik želi raspisati referendum: 'Pravno ne znači ništa, ali za njega...'

Anonimna dojava o postavljenoj bombi odgodila je početak sjednice parlamenta Republike Srpske zakazane kako bi se zastupnici izjasnili o prijedlogu za raspisivanje referenduma o prihvaćanju odluke da Milorad Dodik više nije predsjednik entiteta. Mandat mu je prestao nakon što je pravomoćnom presudom dobio zabranu bavljenja politikom šest godina.

Dodik odluku javno ne prihvaća, a referendum najavljuje do kraja rujna. Budući da je dojava o bombi bila lažna, iza podneva počela je sjednica.

"S određenog telefonskog broja smo dobili obavijest u 10 sati da je u zgradi Narodne skupštine postavljena eksplozivna naprava", potvrdio je generalni tajnik Narodne skupštine RS-a Boran Bosančić.

Kazao je da je broj iz Bosne i Hercegovine s pozivnim brojem 065, ali zbog istrage nije mogao dati više detalja.

Sve prati reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić koja se javila iz Banja Luke.

Što želi postići referendumom?

Odluka zastupnika o referendumskom pitanju još nije poznata, istaknula je RTL-ova reporterka, naglasivši da će o tome odlučivati u kasnim popodnevnim i večernjim satima. "Ali već sada se zna da je ovaj referendum pravno potpuno ništetan. Na razini entiteta u Bosni i Hercegovini nema obvezujući, već savjetodavni karakter. A ovim pitanjem će se sigurno baviti i Ustavni sud. Ustavni i zakonski propisi izjašnjavanje građana na razini Federacije i Republike Srpske predviđa samo o pitanjima koja se tiču entiteta, a ne o državnim pitanjima ili odlukama državnih institucija", objašnjava Mlinarić.

Pravno, dakle, referendum neće značiti ništa. Ali u političkom smislu Dodiku ipak nešto znači.

"On će ga vrlo vjerojatno koristiti kao polugu u kampanji za prijevremene izbore", naglašava reporterka. Referendum bi se taman trebao raspisati prije nego što Centralna izborna komisija raspiše izbore u RS-u, a nakon što je on ostao bez mandata.

"Dodik se i dalje predstavlja kao predsjednik Republike Srpske, tako je danas i najavljen u Skupštini entiteta. Tako ga predstavljaju i mediji u RS-u ovih dana koji su bliski ili pod kontrolom režima Milorada Dodika. Do sada je tvrdio da je njegova stranka SNSD neće sudjelovati na tim izborima i da se oni neće ni održati. Sinoć zastupnica stranke u državnom parlamentu daje naslutiti promjenu kursa, a i on danas pred oporbene zastupnike izlazi s ponudom i kaže da će se povući s ove pozicije, koju ionako nema jer mu je mandat oduzet, ako se održe izbori i to ako ih održi Republička izborna komisija, a ne Centralna izborna komisija na razini BiH. Provedbu prijevremenih izbora želi u potpunosti prebaciti na entitet", zaključuje Mlinarić.

Neke oporbene stranke već su reagirale i da u tom avanturizmu i potezu očajnika Milorada Dodika ne žele sudjelovati jer to bi onda značilo da u RS-u postoji politička pobuna protiv institucija BIH.