TUŽNA VIJEST /

Kći Martina Shorta pronađena mrtva u 43. godini

Foto: Dave Safley/Zuma Press/Profimedia

Gostujući 2019. u emisiji Conan, Martin Short otkrio je da nijedno od njegove djece nije željelo krenuti njegovim stopama u svijet zabave, iako ih je, kako je rekao, poticao na to

25.2.2026.
8:26
Hot.hr
Dave Safley/Zuma Press/Profimedia
Katherine Hartley Short, najstarija kći kanadskog glumca Martina Shorta, preminula je u 43. godini života. 

Žena je pronađena mrtva u svom domu 23. veljače. Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa izjavio je kako su djelatnici 23. veljače oko 18:41 sati zaprimili dojavu o pucnjavi na adresi u četvrti Hollywood Hills te su po dolasku zatekli preminulu žensku osobu. 

Glasnogovornik obitelji Short ranije je potvrdio vijest o smrti u priopćenju. ''S dubokom tugom potvrđujemo odlazak Katherine Hartley Short“, stoji u izjavi. ''Obitelj Short slomljena je ovim gubitkom i moli za privatnost u ovom teškom trenutku. Katherine je bila voljena od svih i pamtit ćemo je po svjetlu i radosti koje je unosila u živote drugih.''

Nije htjela biti dio showbizza 

Katherine Hartley Short diplomirala je 2006. godine na New York University, a 2010. stekla je magisterij iz socijalnog rada na University of Southern California School of Social Work. Vodila je privatnu praksu u Los Angelesu kao licencirana klinička socijalna radnica, specijalizirana za područja posvojenja, anksioznosti, depresije, poremećaja osobnosti, tugovanja, suicidalnosti i partnerskih odnosa.

Tijekom studija vodila je grupne i individualne terapije za veterane sa šizofrenijom i bipolarnim poremećajem, a potom je četiri godine radila u neuropsihijatrijskoj bolnici Resnick pri UCLA. Njezina majka, Nancy Dolman, preminula je u kolovozu 2010. godine nakon borbe s rakom jajnika.

Gostujući 2019. u emisiji Conan, Martin Short otkrio je da nijedno od njegove djece nije željelo krenuti njegovim stopama u svijet zabave, iako ih je, kako je rekao, poticao na to.

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

GlumacKćerAmerika
