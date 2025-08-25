Kaos na Istoku: Evakuirano 30.000 ljudi, više od sto tisuća vojnika spremno za udar monstruma

Vijetnam se priprema za najsnažniji tropski ciklon ove godine. Tajfun Kajiki, s udarima vjetra koji na moru dosežu i do 166 kilometara na sat, približava se središnjoj obali zemlje. Prema podacima državne meteorološke agencije, oluja je u ponedjeljak rano ujutro bila udaljena oko 110 kilometara od kopna te se očekuje da će pogoditi obalu tijekom poslijepodneva, javlja Reuters.

Vlada Vijetnama upozorila je da se radi o iznimno opasnoj oluji koja se brzo kreće te da će Kajiki donijeti obilne kiše, poplave i odrone tla.

Oko 30.000 ljudi već je evakuirano iz priobalnih područja, dok je u pripravnosti više od 16.500 vojnika i 107.000 pripadnika paravojnih snaga za pomoć u evakuacijama, potragama i spašavanju. Vlasti najavljuju da će, ukoliko bude potrebno, biti raseljeno ukupno više od pola milijuna ljudi. Također je naređena zabrana isplovljavanja brodovima.

Paraliza zračnog prometa

Dvije zračne luke, u provincijama Thanh Hoa i Quang Binh, zatvorene su do daljnjega, izvijestila je Vijetnamska uprava za civilno zrakoplovstvo. Nacionalni i privatni avioprijevoznici, Vietnam Airlines i Vietjet, otkazali su desetke letova prema i iz pogođenih područja tijekom nedjelje i ponedjeljka.

Kajiki prijeti manje industrijaliziranim provincijama, ali meteorolozi strahuju od velikih šteta. Podsjetimo, prošlogodišnji tajfun Yagi pogodio je industrijski razvijeniji dio zemlje, usmrtivši oko 300 ljudi i izazvavši štetu veću od 3,3 milijarde dolara.

Oluja je u nedjelju pogodila južnu obalu kineskog otoka Hainan, gdje su u gradu Sanya zatvoreni javni prijevoz i trgovine, a brojni stanovnici potražili su utočište u podzemnim garažama. Do ponedjeljka ujutro na otoku su zabilježeni srušeni veliki stabla i ulice prekrivene granjem.

Kineske vlasti su potom snizile razine upozorenja, ali su najavile obilne oborine i moguće lokalne oluje u južnim gradovima Hainana. Do večeri se očekuje poboljšanje vremenskih prilika.

Prema prognozama, nakon što pogodi Vijetnam, tajfun će preko Laosa i sjevernog Tajlanda nastaviti kretanje prema unutrašnjosti jugoistočne Azije.

