Novi život poznatog Talijana nakon razvoda od 'najljepše žene na svijetu'

Bili su jedan od najljepših i najglamuroznijih parova u svijetu nogometa, a njihova ljubavna priča, koja je započela preko društvenih mreža, djelovala je poput scenarija za romantični film. No, nakon 12 godina veze i nepune dvije godine braka, bivši talijanski nogometaš Graziano Pellè i mađarska manekenka i poduzetnica Viktoria Varga, koja je prozvana 'najljepšom ženom na svijetu', odlučili su krenuti odvojenim putevima. Vijest o razvodu, koju je Varga potvrdila na svom Instagram profilu, iznenadila je njihove brojne obožavatelje i označila kraj jedne ere.

Filmski početak: Upornost, Facebook i 100 ruža

Njihova priča započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Pellè igrao za nizozemski klub Feyenoord. Kao u modernoj bajci, uočio ju je na Facebooku i odmah bio očaran njezinom ljepotom. "Jedva sam je poznavao, ali nešto u meni govorilo mi je da je ona prava", priznao je kasnije u svojoj knjizi.

Međutim, put do njenog srca nije bio lak. Varga je isprva ignorirala njegove poruke, no talijanski napadač nije odustajao. Nakon što joj je obećao poslati 100 ruža čim se upoznaju, dala mu je samo jedan trag – ime svog rodnog grada u Mađarskoj, Győra, uz poruku: "Ako si pametan kao što misliš da jesi, pronaći ćeš me." Pellè nije časio ni časa. Kupio je avionsku kartu za Budimpeštu, a po dolasku joj je poslao selfie s aerodroma. Stigavši u Győr s gotovo praznom baterijom na mobitelu, uspio joj je poslati samo ime hotela u kojem je odsjeo. Ubrzo nakon toga, Viktoria se pojavila. "Bila je prelijepa! Razgovarali smo cijelo poslijepodne, a na kraju mi je dala svoju adresu kako bih joj mogao poslati obećanih 100 ruža", prisjetio se Pellè.

Vjenčanje iz snova i idila u Pugliji

Nakon gotovo desetljeća veze, uslijedila je spektakularna prosidba. U siječnju 2021. godine, na krovu luksuznog hotela u Dubaiju, Pellè je kleknuo pred Viktoriju i postavio sudbonosno pitanje. Njihova ljubav okrunjena je brakom 2. srpnja 2022. godine u Pellèovoj rodnoj Pugliji. Vjenčanje, koje je trajalo dva dana, održano je u predivnoj masseriji u Ostuniju i bilo je događaj za pamćenje. Mladenka je zablistala u čak tri vjenčanice, a strastveni poljupci i ples do kasno u noć svjedočili su o njihovoj velikoj ljubavi. Sve je upućivalo na to da je njihova priča predodređena da traje zauvijek.

Neočekivani kraj: "Odlučili smo se razići"

Ipak, početkom 2024. godine, stigla je vijest koja je šokirala javnost. Viktoria Varga je putem Instagram priče, na crnoj pozadini uz jednostavan bijeli tekst, objavila kraj njihove veze.

"Iako, kao što znate, ne govorim često o svom privatnom životu, smatram da je ispravno obavijestiti vas da smo Graziano i ja odlučili krenuti odvojenim putevima", napisala je. "Dvanaest godina koje smo proveli zajedno bile su ispunjene predivnim uspomenama, rastom i zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Ljubazno vas molim za razumijevanje i poštovanje u ovom trenutku."

Budući da Pellè nije pretjerano aktivan na društvenim mrežama – posljednja objava datira mu iz prosinca 2022. – a ni Varga nije često objavljivala zajedničke fotografije, njihov izostanak s profila nije budio sumnju. Stoga je vijest o razlazu stigla kao grom iz vedra neba, a konkretni razlozi prekida do danas nisu otkriveni javnosti.

Život nakon ljubavi: Dubai, moda i novi počeci

Nakon završetka veze, oboje su se okrenuli novim životnim poglavljima. Graziano Pellè, koji je nogometnu karijeru službeno završio 2021. godine nakon kratkog povratka u Parmu, danas živi u Dubaiju. Kako je nedavno otkrio u jednom intervjuu za nizozemske medije, povremeno surađuje sa svojim matičnim klubom Lecceom. Iako se povukao s terena, i dalje je miljenik navijača, što je dokazao i nastupom na nedavnoj utakmici legendi Feyenoorda.

„Živim u Dubaiju i radim za Lecce, svoj klub u Italiji. Nisam se često vraćao ovdje, samo jednom. Vrlo je posebno biti ovdje. Kad su me pitali, odmah sam došao. Vole me ovdje, ali i ja njih volim zauvijek. Nismo uvijek pobjeđivali tada, a i ja i klub volimo pobjeđivati.U tom smislu, nije uvijek bilo dobro. Ali toplina ljudi puno toga nadoknađuje“, rekao je Pelle za AD nakon nastupa u toj revijalnoj utakmici.

S druge strane, Viktoria Varga nastavlja graditi uspješnu karijeru kao model i influencerica s više od 600.000 pratitelja na Instagramu. Posvećena je i svom brendu luksuznih kupaćih kostima, VAMA, a na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke sa svojih putovanja i modnih snimanja. Prema dostupnim informacijama, trenutno je slobodna.

Priča o Grazianu Pellèu i Viktoriji Vargi ostat će zapamćena kao jedna od onih modernih ljubavnih bajki koje, unatoč svim preduvjetima za sretan kraj, ponekad završe prije nego što se očekivalo. Dok obožavatelji s nostalgijom gledaju na njihove zajedničke godine, oboje sada grade svoje živote odvojeno, fokusirani na nove prilike i budućnost.