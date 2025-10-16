Fatalna brineta promijenila Formulu 1. Nitko ju ne voli: 'Puno je ljubomore'

Carmen Jordá ime je koje u svijetu automobilizma izaziva podijeljene reakcije. Za jedne, ona je pionirka i jedna od samo jedanaest žena koje su se probile u vozačku postavu tima Formule 1. Za druge, simbol je marketinškog pristupa koji je zasjenio stvarni talent.

Njezin put, ispunjen ambicijom, kritikama i neočekivanim zaokretima, priča je o borbi za mjesto u sportu kojim dominiraju muškarci, ali i o stvaranju vlastitog brenda daleko od trkaće staze. Otkad se pojavila u Formuli 1 Španjolka izaziva bijes i ogorčenje, jer mnogi smatraju da je daleko dogurala u svojoj vozačkoj karijeri isključivo zbog izgleda. Tko je zapravo Carmen Jordá, čime se bavi danas i ono najvažnije - je li Carmen Jordá prava stvar ili samo velika prevara?

Formulu 1 od 2026. godine ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji.

Trkaći geni i put do vrha

Rođena 28. svibnja 1988. u španjolskom gradu Alcoyu, Carmen je odrasla uz miris benzina i nije moglo drugačije nego da se zaljubi u svijet automobilizma, a posebno Formule 1. Njezin otac, bivši vozač José Miguel Jordá, usadio joj je strast prema brzini.

POGLEDAJTE VIDEO: Studenti iz cijelog svijeta okupljaju se u Novom Marofu: Uskoro kreće peta utrka bolida!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priča počinje kada je imala deset godina, a otac je kući donio svoj stari karting. "Moja sestra nije ga voljela, ali ja od tog trenutka nisam htjela stati," izjavila je jednom prilikom. Adrenalin, brzina i natjecateljski duh savršeno su odgovarali njezinoj osobnosti.

Nakon četiri godine u kartingu, prešla je u jednosjede. Natjecala se u španjolskoj Formuli 3, gdje je 2007. ostvarila solidno četvrto mjesto u klasi Copa F300.

Uslijedio je kratki izlet u američku seriju Indy Lights 2010. godine, no bez zapaženijih uspjeha. Povratak u Europu odveo ju je u GP3 seriju, predvorje Formule 1. Tamo je provela tri sezone, od 2012. do 2014., postavši prva žena koja je toliko dugo ustrajala u tom natjecanju. Ipak, rezultati su izostali – u tri godine nije osvojila niti jedan bod, a najbolji plasmani bili su joj 28., 30. i 29. mjesto u ukupnom poretku. Upravo će joj ti rezultati kasnije postati najveći teret.

Ulazak u Formulu 1

U veljači 2015. odjeknula je vijest: Carmen Jordá postala je razvojna vozačica tima Lotus F1. Godinu kasnije, kada je Renault preuzeo momčad, zadržala je svoju poziciju. Postala je jedna od rijetkih žena s formalnom ulogom u F1 timu, no umjesto slavlja, uslijedile su žestoke kritike. Njezina uloga bila je primarno vezana za rad u simulatoru, a nikada nije dobila priliku voziti bolid na službenom treningu ili utrci.

Mnogi vozači i stručnjaci smatrali su da je njezino imenovanje čisti PR potez, utemeljen na izgledu, a ne na trkaćim vještinama. Bivši kolega iz GP3 serije, Rob Cregan, bio je brutalan:

"Carmen Jordá ne može razviti ni rolu filma, a kamoli hibridni F1 bolid. F1 se tiče talenta, a ne novca i lažiranja pozicija."

Legendarna reli vozačica i članica FIA-ine komisije, Michèle Mouton, opisala je njezinu ulogu kao "marketinški trik", tvrdeći da su brojne druge, uspješnije vozačice zaslužile tu priliku.

Jordá se branila od optužbi, tvrdeći da je svijet Formule 1 "pun ljubomore". Objasnila je kako za žene ne postoji jasan put do vrha kao za muškarce.

"Muškarci imaju utabane staze, zbog čega im je lakše probiti se u mlađoj dobi. Za ženu postoji toliko barijera koje morate svladati."

Prisjetila se i anegdote s početka karijere, kada je dječak koji je završio treći iza nje na postolju počeo plakati jer ga je "pobijedila cura".

"To je reakcija muškaraca posvuda u utrkama – pokušavaju vas potisnuti dolje," izjavila je.

U sporu s bivšim suradnikom Marco Sorensonom (2016), kada je optužio da joj je njezina pozicija u Lotus timu naudila:

“Ne mogu razumjeti jer ga nisam ni vidjela tamo (u Lotus-u). Trenirala sam u simulatoru s Grosjeanom i Maldonadom, i u mnogim slučajevima bila sam manje od sekunde iza njih, pa ne znam na temelju čega govori", javlja Grandprix 247.

Zasebno prvenstvo za žene i kraj natjecateljske karijere

Tijekom svog boravka u F1 paddocku, Jordá je postala glasna zagovornica ideje o stvaranju zasebnog prvenstva Formule 1 za žene. Njezin stav bio je da žene fizički ne mogu konkurirati muškarcima na najvišoj razini. "U većini drugih sportova postoje muška i ženska natjecanja: nogomet, tenis, skijanje... Zašto ne i u F1? Nije pošteno reći da se moramo utrkivati protiv muškaraca. Zašto? Da bismo bile iza njih?"

Ovaj prijedlog izazvao je novi val kritika, posebno od strane drugih vozačica poput Sophije Flörsch i Pippe Mann, koje su smatrale da takva ideja potkopava napore žena da se dokažu kao ravnopravne u istom natjecanju.

Nakon što je njezina uloga u Renaultu završila 2017., Jordá je pokušala oživjeti svoju natjecateljsku karijeru.

Kao i mnoge žene u motosportu, ni Carmen nije bila pošteđena kritika. Kad je 2018. izjavila da je “Formula E fizički pogodnija za žene od F1”, dio javnosti ju je napao, no ona je ostala pri svom stavu:

“To nije slabost, nego realnost. Ako želimo da žene budu konkurentne, trebamo im dati platformu gdje mogu pokazati svoj talent, a ne ih uspoređivati po fizičkim parametrima. Formula E je manje fizička zbog razine downforcea i upravljanja, i zato mislim da je pogodnija za žene. Mislim da žene nailaze na fizičku prepreku u F2 i F1 koju u Formula E ne nalaze", prenosi njezinu izjavu Autohebdo.

Njezina otvorenost i odlučnost učinile su je ikonom — ne samo zbog ljepote, nego i zbog hrabrosti da kaže ono što mnogi misle, ali ne izgovaraju.

Prijavila se za kvalifikacije za novopokrenutu W Series 2019., prvenstvo isključivo za žene. Međutim, nije se pojavila na obaveznom danu evaluacije te je automatski isključena iz procesa. Kasnije je objasnila da je W Series "sjajna prilika za djevojke koje počinju u jednosjedima", ali da je ona "tu fazu davno prerasla" te bi se pridružila jedino da su bolidi bili snažniji od F3 specifikacije.

Nevjerica među kolegama

Iako se čini da je njezina profesionalna trkaća karijera završena – izvori potvrđuju da se ne natječe aktivno – Carmen Jordá nije nestala iz javnosti. Godine 2017. imenovana je u Komisiju za žene u motosportu pri FIA-i, što je također izazvalo kontroverze s obzirom na njezine stavove.

I kad su svi pomislili da će Carmen nestati iz automobilizma, FIA ju je imenovala svojom predstavnicom vozačica koja će biti zadužena za osmišljanje natjecanja u kojem će nastupati isključivo žene, a trebale bi voziti svoje utrke istog vikenda na istoj stazi kao i vozači Formule 1.

To je tek izazvalo nevjericu među kolegicama, pogotovo jer je Jorda izjavila da se vozačice ne mogu nositi s vozačima i nemaju što raditi s njima na stazi, već im treba posebno natjecanje.

'Iznimno je razočaravajuće saznati da je imenovana od strane FIA-e vozačica bez značajnih rezultata koja smatra da se ne možemo natjecati s muškarcima. Za mene je to obeshrabrujuće i predstavlja korak unazad,' komentar je Pippe Mann koja se uspješno natječe s vozačima u Indycaru.

"Iznenađene smo i ne slažemo se s njezinim stajalištima. Možemo se natjecati s vozačima i ne želimo žensko natjecanje. Potrebna je samo jača promocija natjecateljica, počevši od samog kartinga, da bi imale više izgleda doći do vrha. Ovo imenovanje će samo ujediniti vozačice i inženjerke", zaprijetila je pak Tatiana Calderon koja se može pohvaliti pobjedničkim postoljem u utrkama GP3 serije.

Što radi danas?

Daleko od staze, izgradila je uspješnu karijeru modela i influencerice, aktivna je na društvenim mrežama, a njezina strast su i moda te dobrotvorni rad. Sudjelovala je u projektu Cash & Rocket, koji osnažuje žene i prikuplja novac u dobrotvorne svrhe.

Najnovija vijest koja ju je ponovno stavila pod svjetla reflektora jest njezina suradnja s hollywoodskom zvijezdom Tomom Cruiseom. Početkom 2024. viđeni su zajedno u Londonu, a mediji su izvijestili da ju je glumac angažirao kao savjetnicu na nepoznatom filmskom projektu. S obzirom na Cruiseovu strast prema izvođenju vlastitih kaskaderskih scena i njezino iskustvo u svijetu brzine, ova suradnja se čini kao prirodan spoj.

“Rad s Tomom Cruiseom bio je vrlo profesionalno iskustvo. Impresionirala me njegova preciznost i predanost svakom detalju,” izjavila je Carmen u jednom od posljednjih intervjua u Londonu.

U 2024. osnovala je zakladu Girls Drive, s ciljem poticanja i podrške mladim vozačicama koje žele ući u svijet motosporta.

“Želim iskoristiti svoje iskustvo kako bih otvorila vrata novim generacijama žena vozača,” rekla je za Forbes France.

“Vrijeme je da se izbriše stigma da žena ne može voziti jednako dobro kao muškarac.”

Carmen Jordá ostaje polarizirajuća figura. Njezin put nije bio ispunjen trofejima, ali je nedvojbeno ostavila trag. Dok je jedni vide kao dokaz da izgled i marketing ponekad nadjačaju talent, drugi u njoj prepoznaju ženu koja se usudila sanjati o Formuli 1 i, na svoj način, u tome i uspjela, otvarajući vrata nekim novim, neočekivanim prilikama. Njezina priča je podsjetnik da put do uspjeha ne vodi uvijek preko pobjedničkog postolja.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'