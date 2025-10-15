Kraj nagađanjima: Mercedes potvrdio dvojac budućnosti

Mercedes je u srijedu okončao višemjesečno čekanje i potvrdio Georgea Russella i Kimija Antonellija kao svoje vozače za početak nove ere Formule 1 u sljedećoj sezoni.

Objava nije iznenadila, budući da je šef Mercedesove momčadi Toto Wolff davno jasno dao do znanja svoje namjere, čak i ako ništa nije bilo potpisano.

"Potvrđivanje naše vozačke postave uvijek je bilo samo pitanje kada, a ne hoće li se dogoditi“, izjavio je Austrijanac u službenom priopćenju.

"Željeli smo si dati dovoljno vremena, pravilno voditi pregovore i osigurati da su sve strane zadovoljne. Drago mi je što smo to postigli. George i Kimi pokazali su se kao snažan par i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti naše zajedničko putovanje. Naš fokus je sada na posljednjih šest utrka u ovoj sezoni i na borbi za drugo mjesto u konkurenciji konstruktora, a zatim ćemo se prebaciti na 2026. i novu eru u Formuli 1."

Detalji ugovora nisu objavljeni i spomenuta je samo sljedeća sezone, što zvuči kao potvrda da postoji temelj za dugotrajna nagađanja o dolasku četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena iz Red Bula u Mercedes od 2027.

Formula 1 suočava se sa značajnim promjenama sljedeće sezone, početak novog ciklusa motora ima potencijal za rušenje postojeće hijerarhije. Mercedes, koji je osvojio osam prvenstava zaredom nakon slične, značajne promjene u 2014., mogao bi ponovno imati najbolji motor.

Pobjednik posljednje utrke održane u Singapuru 27-godišnji britanski vozač George Russell, koji je karijeru vozača u Formuli 1 započeo prije šest godina u Williamsu, ući će u petu sezonu za upravljačem Mercedesa.

"Jako sam ponosan što nastavljamo naše zajedničko putovanje", rekao je Russell kojega je Mercedes angažirao još 2017. kao probnog vozača.

"Jedva čekam vidjeti što me čeka, posebno jer sljedeće godine krećemo u jednu od najvećih promjena propisa u povijesti ovog sporta. Svi smo nevjerojatno usredotočeni na to da budemo uspješni i, za mene osobno, da gradimo na onome što je bila moja najbolja sezona u Formuli 1."

Za 19-godišnjeg debitanta Talijana Kimija Antonelli ovo je sezona učenja, a osvajanjem trećeg mjesta na Velikoj nagradi Kanade već je dokazao svoj neosporni talent.

"Toliko sam naučio u svojoj prvoj sezoni u F1, i u dobrim i u izazovnijim trenucima. Sve me to ojačalo, ne samo kao vozača već i kao momčadskog kolegu", rekao je.

Mercedes je drugi u poretku konstruktora, a McLaren s Mercedesovim motorom već je okrunjen prvakom drugu godinu zaredom, uoči Velike nagrade SAD-a koja je na rasporedu ovog vikenda u Austinu, glavnom gradu Teksasa.

