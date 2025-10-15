Rukometašice proslavile pobjedu s najmanjim i najslađim navijačima

Hrvatske rukometašice u prvom su kolu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Sisku svladale Finsku 25-17.

Dobro su naše otvorile utakmicu i vrlo brzo otišle na tri gola razlike, no kada se očekivalo da ta prednost naraste, počela je braniti Ilona Kosonen.

Prilazile su gostujuće igračice i na minus jedan, ali bi se ipak naše odvajale ponovno na tri gola razlike individualnim rješenjima Tine Barišić i Dejane Milosavljević.

Raspoložena je bila Emma Aarnio koja je na poluvrijeme otišla s četiri postignuta gola, kao najbolja u prvom poluvremenu. Hrvatska je imala tek plus tri, a igračice, skupa s izbornikom Ivicom Obrvanom u svlačionicu otišle vidno razočarane.

Nastavile su Finkinje držati korak za našom reprezentacijom i stalno bile na granici izjednačenja, ali na nekih deset minuta do kraja utakmice sve je u svoje ruke uzela Dejana Milosavljević i s par sjajnih poteza riješila utakmicu.

Milosavljević je predvodila Hrvatsku s pet golova, Josipa Mamić je dodala četiri, a Katja Vuković i Tina Barišić po tri gola. Kod Finske je osam golova zabila Emme Aarnio.

Na kraju sedam razlike, a sada nam slijedi utakmica protiv Kosova, u nedjelju u Prištini. Na proljeće je dvoboj s aktualnim svjetskim prvakinjama Francuskinjama.

Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izravno će se plasirati na Euro 2026., koji će se igrati u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj.

