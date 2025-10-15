Idemo, djevojke! Rukometašice protiv Finske love plasman na Europsko prvenstvo

Hrvatska - Finska 0 Hrvatska : 0 Finska

Hrvatske rukometašice u prvom kolu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Sisku igraju protiv Finske.

1' - Odmah na početku zaustavljena je igra, održat će se minuta šutnje za proslavljenu hrvatsku rukometašicu, Zdenku Ištvanović.

- Sve je spremno, djevojke su otpjevale Lijepu našu!

NAJAVA

U skupini smo još s Francuskom i Kosovom, a naša sljedeća utakmica nakon Finske je ona protiv Kosova, u nedjelju u Prištini. Na proljeće je dvoboj s aktualnim svjetskim prvakinjama Francuskinjama. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izravno će se plasirati na Euro 2026., koji će se igrati u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj.

"Imamo problem i dalje, kako smo imali prvog dana, a Lucija Bešenić je pod temperaturom. Danas će probati Andrea Šimara i Iva Bule trenirati jer nisu ni jedan trening napravili s nama i nadam se da će biti u redu, bar s nekim od njih i da ćemo imati dovoljno snage i kvalitete da krenemo ove kvalifikacije s pobjedom protiv reprezentacije Finske", rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Unatoč rastućem iskustvu, Finska još nikada nije zaigrala na velikom natjecanju. U svim dosadašnjim kvalifikacijama upisala je samo tri pobjede. Hrvatska, s druge strane, ima bogatu tradiciju. Petnaest kvalifikacijskih ciklusa, 44 pobjede i čak trinaest nastupa na europskim smotrama.

Utakmicu protiv Finske možete pratiti na RTL-u2 ili platformi VOYO od 17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice protiv Finske otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo