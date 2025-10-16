Bila je Trumpova ljubavnica! Snimala filmove za odrasle i predsjedniku zadala veliki udarac

Stormy Daniels (46), glumica i redateljica iz industrije za odrasle, postala je ključna figura u političkom skandalu koji je doveo do prve kaznene osude američkog predsjednika Donalda Trumpa (75). Tvrdila je da je 2006. imala seksualni odnos s Trumpom, koji joj je 2016. isplatio 130.000 dolara kako bi o tome šutjela, a taj je iznos bio prikriven u poslovnim knjigama kao ''pravni troškovi“. Trump je u svibnju 2024. osuđen za 34 kaznena djela krivotvorenja poslovnih isprava, jer je time, prema tužiteljstvu, pokušao utjecati na ishod predsjedničkih izbora. Daniels je svjedočila na suđenju, ostavši dosljedna unatoč višegodišnjim prijetnjama i javnim napadima. Danas i dalje radi kao redateljica, a posvetila se i obiteljskom životu.