Od oporbe samo Most, Thompson na zvučnicima i pozdrav s ministricom: Ovako izgleda veliki prosvjed hitnjaka

Nakon odbijenice iz HZJZ-a, strukovne udruge hitnjaka - Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194, najavili su za danas u podne prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u dok se ondje održava sjednica Vlade.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić pozdravila je djelatnike hitne pomoći koji prosvjeduju. Od oporbe su na prosvjedu trenutačno samo članovi Mosta.

Cilj prosvjeda je upozoriti na nagomilano nezadovoljstvo jer su, kažu, jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž.

U zavodima za hitnu medicinu u Hrvatskoj radi oko 4.500 zaposlenih – vozača, tehničara, medicinskih sestara i liječnika – a njihove strukovne udruge tri godine traže da im se prizna beneficirani radni staž, kao što ga imaju policija i vatrogasci.

Ranije je sindikatima odbijen elaborat o uvjetima rada medicinskih sestara i tehničara u izvanbolničkoj hitnoj službi. Prosvjed hitnjaka podržali su i policijski sindikati, kao Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH-a.

Na Facebook stranici Hitna uživo 194 objavljuju kako na prosvjed pristižu iz svih krajeva Hrvatske. Tako su izvijestili da su prosvjednici ujutro krenuli iz Dubrovačko-neretvanske i Vukovarsko-srijemske županije te Splita. Također već nekoliko dana objavljuju snimke podrške među kojima je i niz javnih osoba.