Bivša zvijezda Real Madrida imala moždani udar, procurili detalji

Nogometni svijet potresla je vijest o teškom zdravstvenom stanju Roystona Drenthea, nekadašnje velike nade nizozemskog nogometa i bivšeg igrača Real Madrida i Evertona. 38-godišnji Drenthe doživio je moždani udar prošlog petka te je hitno prevezen u bolnicu, gdje se trenutno oporavlja. Njegov sadašnji tim, FC De Rebellen, potvrdio je tužne vijesti, dok obitelj moli za mir i privatnost u ovim teškim trenucima.

Iako su detalji o njegovom stanju ograničeni, prvi izvještaji ulijevaju nadu. Medicinski stručnjaci koji brinu o njemu optimistični su u pogledu "glatkog oporavka", a Drenthe navodno prima vrhunsku medicinsku skrb. Uzrok moždanog udara još uvijek nije utvrđen.

Iznenadni slom i poruka podrške

Vijest je prva objavila veteranska momčad FC De Rebellen, za koju Drenthe trenutno nastupa. U službenom priopćenju naveli su: "Prošlog petka, Royston Drenthe je doživio moždani udar. Drenthe je trenutno pod dobrom skrbi i u sigurnim je rukama. Tim i svi uključeni nadaju se brzom oporavku."

U priopćenju je također prenesena i molba njegove obitelji: "Roystonova obitelj moli za mir i privatnost tijekom ovog razdoblja kako bi mu mogli pružiti potrebnu podršku i prostor koji mu je potreban za oporavak."

Ova vijest predstavlja ozbiljan medicinski udarac za sportaša čija je karijera, ali i život izvan terena, bio ispunjen dramatičnim usponima i padovima.

Od 'boga' u Madridu do turbulentnih godina

Royston Drenthe na scenu je stupio kao tinejdžerska senzacija u dresu Feyenoorda. Njegova brzina, prodornost i snažna lijeva noga privukli su pažnju najvećih europskih klubova, a 2007. godine ostvario je transfer snova potpisavši za Real Madrid za otprilike 14 milijuna eura.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

U Madridu je dijelio svlačionicu s velikanima poput Cristiana Ronalda i osvojio naslov prvaka Španjolske u sezoni 2007./08. Kasnije je iskreno priznao kako ga je slava ponijela. "Osjećao sam se kao bog u Real Madridu, igrajući uz Cristiana. Ponosan sam na to", izjavio je, ali i dodao: "Volio sam i žestoko tulumariti u tom svijetu glamura. Puno sam pio, čak i kad sam sutradan morao na trening."

Nakon što se nije uspio nametnuti u Madridu, uslijedila je posudba u Everton u sezoni 2011./12. Iako je na početku impresionirao navijače na Goodison Parku, epizoda je završila neslavno zbog disciplinskih problema i sukoba s tadašnjim menadžerom Davidom Moyesom. Godinama kasnije, Drenthe je priznao da je Moyes uglavnom bio u pravu. "Sada, kao stariji i mudriji, razumijem zašto je radio to što je radio sa mnom. U konačnici, samo je htio izvući najbolje iz mene", rekao je.

Putujući cirkus i financijski krah

Nakon Reala, Drentheova karijera postala je nomadska. Igrao je za čak 12 različitih klubova diljem svijeta, uključujući Reading i Sheffield Wednesday u Engleskoj, te klubove u Rusiji, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Njegov život izvan terena bio je jednako buran. Nakratko se umirovio 2016. kako bi se posvetio rap karijeri, da bi se dvije godine kasnije vratio nogometu. Godine 2020. proglasio je bankrot s dugovima koji su se procjenjivali na oko 3,7 milijuna eura, priznavši da je "izgubio milijune" na zabave, odmore i skupe automobile. Unatoč svemu, tvrdio je da ne žali ni za čim u svojoj karijeri.

Nakon konačnog umirovljenja 2023. godine, okušao se u raznim poljima – radio je kao televizijski analitičar, pokrenuo je modni brend, pa čak se i školovao za zdravstvenog djelatnika u Rotterdamu.

Sada, pred njim je najvažnija bitka – ona za vlastito zdravlje. Cijeli nogometni svijet nada se da će Royston Drenthe, čovjek koji je prošao kroz nevjerojatne životne izazove, još jednom pokazati svoju borbenost i iz ove situacije izaći kao pobjednik.

