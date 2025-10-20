Napustio nas je legendarni vratar: Ikona HNL-a koja je rušila Dinamo i Crvenu zvezdu

U 63. godini života preminuo je legendarni vratar Anto Jakovljević. Riječ je o jednoj od ikona ranih dana HNL-a kao i nogometa bivše Jugoslavije gdje je postao jedan od legendi Borca iz Banje Luke.

Jakovljević je u HNL-u branio za Pazinku, Hrvatski Dragovoljac i Mladost 127 iz Suhopolja s kojom je spektakularnim obranama srušio Dinamo 1996. što je bio jedini poraz Dinama te sezone. Karijeru je počeo u banjalučkom Borcu s kojim je 1988. godine osvojio Kup maršala Tita kada su Banjalučani u finalu pobijedili favoriziranu Crvenu zvezdu 1:0.

Jakovljević je još branio za Sarajevo, Muru i Ljubljanu, a bio je i član prve reprezentacije Bosne i Hercegovine 1993. godine. Nakon karijere je bio trener mlađih kategorija klubova u Gorskom kotaru. Neka mu je laka zemlja.

