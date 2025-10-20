TEŽAK ZADATAK /

Škotski velikan konačno ima trenera: Stigao je perspektivni stručnjak koji je učio i od Kovača

Foto: Martin Rickett/pa Images/profimedia

Rangersi su očajno počeli ovu sezonu. U osam kola domaćeg prvenstva pobijedili su tek jednu utakmicu

20.10.2025.
17:12
Sportski.net
Martin Rickett/pa Images/profimedia
Velikan iz Glasgowa, Rangers ima novog trenera. Riječ je mladom Nijemcu Dannyju Röhlu koji bi uskoro trebao službeno biti predstavljen kao novi trener škotskog kluba.

Rangersi su očajno počeli ovu sezonu. U osam kola domaćeg prvenstva pobijedili su tek jednu utakmicu, izgubili jednu i remizirali šest što ih stavlja na šesto mjesto ljestvice i zaostaju već 13 bodova za vodećim Heartsom i osam bodova za drugim Celticom. Također, Club Brugge ih je ponizio u playoffu za ulazak u Ligu prvaka, te su Policajci izgubili i obje utakmice u ligaškoj fazi Europske lige.

Ti očajni rezultati su presudili Russellu Martinu, a nakon peripetija s izborom novog trenera, konačno je sve dogovoreno s Dannyjem Röhlom. Röhl je pod zadnje dvije sezone vodio Sheffield Wednesday što mu je bio prvi samostalni posao, a prije toga je bio pomoćnik Hansiju Flicku u Njemačkoj reprezentaciji i Bayernu.

Foto: Marc Schueler/imago Sportfotodienst/profimedia

U minhenskom velikanu je bio i pomoćnik našem Niki Kovaču na 15 utakmica. Prije Bayerna, bio je pomoćnik Ralphu Hasenhüttlu u Leipzigu i Southamptonu

Röhl bi trebao debitirati već u četvrtak kada Rangersi na Ibroxu dočekuju Brann u trećem kolu Europske lige. Röhl slovi za vrlo talentiranog menadžera kojem je tek 36 godina, a britanskoj publici je u Wednesdayu pokazao što može.

Glasgow Rangersškotski PremiershipEuropska LigaNiko Kovač
