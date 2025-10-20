Škotski velikan konačno ima trenera: Stigao je perspektivni stručnjak koji je učio i od Kovača

Velikan iz Glasgowa, Rangers ima novog trenera. Riječ je mladom Nijemcu Dannyju Röhlu koji bi uskoro trebao službeno biti predstavljen kao novi trener škotskog kluba.

Rangersi su očajno počeli ovu sezonu. U osam kola domaćeg prvenstva pobijedili su tek jednu utakmicu, izgubili jednu i remizirali šest što ih stavlja na šesto mjesto ljestvice i zaostaju već 13 bodova za vodećim Heartsom i osam bodova za drugim Celticom. Također, Club Brugge ih je ponizio u playoffu za ulazak u Ligu prvaka, te su Policajci izgubili i obje utakmice u ligaškoj fazi Europske lige.

🚨🔵 Danny Rohl has just arrived in Glasgow to sign his contract as new Rangers manager. pic.twitter.com/uUdtqhUPxo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2025

Ti očajni rezultati su presudili Russellu Martinu, a nakon peripetija s izborom novog trenera, konačno je sve dogovoreno s Dannyjem Röhlom. Röhl je pod zadnje dvije sezone vodio Sheffield Wednesday što mu je bio prvi samostalni posao, a prije toga je bio pomoćnik Hansiju Flicku u Njemačkoj reprezentaciji i Bayernu.

U minhenskom velikanu je bio i pomoćnik našem Niki Kovaču na 15 utakmica. Prije Bayerna, bio je pomoćnik Ralphu Hasenhüttlu u Leipzigu i Southamptonu.

Röhl bi trebao debitirati već u četvrtak kada Rangersi na Ibroxu dočekuju Brann u trećem kolu Europske lige. Röhl slovi za vrlo talentiranog menadžera kojem je tek 36 godina, a britanskoj publici je u Wednesdayu pokazao što može.

