Dok svi raspravljaju o Mbappeu i Viniciusu, netko treći je daleko najvažniji igrač Reala
Ovaj 33-godišnji Belgijac iz sezone u sezonu dokazuje kako je (po)najbolji svjetski golman
Thibaut Courtois sjajno je ušao u još jednu sezonu. Real je nakon devet odigranih kola prvi u Španjolskoj, a velike zasluge za to pripadaju upravo sjajnom golmanu.
Otkad se pridružio Real Madridu (sezona 2018./19.), nijedan golman u Top 5 europskih liga nije nadmašio Thibauta Courtoisa s +52.2 spriječena gola u svim natjecanjima (288 primljenih golova, bez autogolova, dok se očekivalo 340.2).
Dok se većina medija bavi Mbappeom i Viniciusom uz povremeni dodatak Bellinghama, ovaj 33-godišnji Belgijac iz sezone u sezonu dokazuje kako je (po)najbolji svjetski golman.
Bio je sjajan i u malom gradskom derbiju na gostovanju kod Getafea gdje je skinuo nekoliko zicera i zadržao 1-0 pobjedu Reala.