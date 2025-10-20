Dok svi raspravljaju o Mbappeu i Viniciusu, netko treći je daleko najvažniji igrač Reala

Thibaut Courtois sjajno je ušao u još jednu sezonu. Real je nakon devet odigranih kola prvi u Španjolskoj, a velike zasluge za to pripadaju upravo sjajnom golmanu.

Otkad se pridružio Real Madridu (sezona 2018./19.), nijedan golman u Top 5 europskih liga nije nadmašio Thibauta Courtoisa s +52.2 spriječena gola u svim natjecanjima (288 primljenih golova, bez autogolova, dok se očekivalo 340.2).

+52.2 - Since joining @realmadriden (2018/19 season), no goalkeeper in the Top 5 European Leagues has surpassed @thibautcourtois 's 🇧🇪 +52.2 prevented goals across all competitions (288 goals conceded, without own goals, when 340.2 were expected). Saint.#RM 🤍💜 pic.twitter.com/z3sNFF8wdi — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2025

Dok se većina medija bavi Mbappeom i Viniciusom uz povremeni dodatak Bellinghama, ovaj 33-godišnji Belgijac iz sezone u sezonu dokazuje kako je (po)najbolji svjetski golman.

Bio je sjajan i u malom gradskom derbiju na gostovanju kod Getafea gdje je skinuo nekoliko zicera i zadržao 1-0 pobjedu Reala.