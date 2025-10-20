PRVI IZBOR /

Dok svi raspravljaju o Mbappeu i Viniciusu, netko treći je daleko najvažniji igrač Reala

Foto: Alterphotos/psnewz/bestimage/profimedia

Ovaj 33-godišnji Belgijac iz sezone u sezonu dokazuje kako je (po)najbolji svjetski golman

20.10.2025.
18:01
SPORTSKI.NET
Alterphotos/psnewz/bestimage/profimedia
Thibaut Courtois sjajno je ušao u još jednu sezonu. Real je nakon devet odigranih kola prvi u Španjolskoj, a velike zasluge za to pripadaju upravo sjajnom golmanu. 

Otkad se pridružio Real Madridu (sezona 2018./19.), nijedan golman u Top 5 europskih liga nije nadmašio Thibauta Courtoisa s +52.2 spriječena gola u svim natjecanjima (288 primljenih golova, bez autogolova, dok se očekivalo 340.2).

Dok se većina medija bavi Mbappeom i Viniciusom uz povremeni dodatak Bellinghama, ovaj 33-godišnji Belgijac iz sezone u sezonu dokazuje kako je (po)najbolji svjetski golman. 

Bio je sjajan i u malom gradskom derbiju na gostovanju kod Getafea gdje je skinuo nekoliko zicera i zadržao 1-0 pobjedu Reala.

 
Thibaut CourtoisReal Madrid
Dok svi raspravljaju o Mbappeu i Viniciusu, netko treći je daleko najvažniji igrač Reala